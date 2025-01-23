Таллинн утвердил детальную планировку военного городка Юхкентали

Вице-мэр Таллинна по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что для закрытых территорий также важен публичный процесс планирования. „На территории исторического летнего поместья Юхкентали долгое время функционировали вооруженные силы, чьи потребности со временем меняются. Цель планировки – проектировка зданий, гармонирующих с окружающей средой, поэтому сохранение охраняемой существующей застройки и среды, а также строительство новых построек тщательно продумано. Территория является закрытой, однако планировочное решение предусматривает, например, создание дополнительных велосипедных дорожек возле территории“, – сказала Липпус.

Планировка охватывает участок площадью 12,41 гектара и разработана с целью изменения границ участков и назначения земельных участков. В рамках планировки предусмотрены два участка для государственной обороны, один участок для производства и шесть участков для транспортной инфраструктуры. Также определяется право на строительство до 20 пятиэтажных зданий или их реконструкцию.

Основная цель детальной планировки – упорядочить границы участков, находящихся в собственности Министерства обороны и Вооруженных сил, а также определить права на строительство объектов оборонной инфраструктуры. Концентрация объектов обороны в одном квартале обеспечит большую безопасность и эффективную связь с соседними кварталами и сетью улиц. Местоположение планируемого участка рядом с улицей Фильтри теэ и Петербургским шоссе обеспечивает хорошее соединение с другими магистралями общегородского значения – Тартуским и Пярнуским шоссе.