Таллинн утвердил детальную планировку военного городка Юхкентали
Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку части квартала, расположенного в центре города между Фильтри теэ и улицей Масина. В связи с оборонным назначением района Юхкентали, территория в значительной степени останется закрытой для общественности.
Вице-мэр Таллинна по вопросам городского планирования Мадле Липпус отметила, что для закрытых территорий также важен публичный процесс планирования. „На территории исторического летнего поместья Юхкентали долгое время функционировали вооруженные силы, чьи потребности со временем меняются. Цель планировки – проектировка зданий, гармонирующих с окружающей средой, поэтому сохранение охраняемой существующей застройки и среды, а также строительство новых построек тщательно продумано. Территория является закрытой, однако планировочное решение предусматривает, например, создание дополнительных велосипедных дорожек возле территории“, – сказала Липпус.
Планировка охватывает участок площадью 12,41 гектара и разработана с целью изменения границ участков и назначения земельных участков. В рамках планировки предусмотрены два участка для государственной обороны, один участок для производства и шесть участков для транспортной инфраструктуры. Также определяется право на строительство до 20 пятиэтажных зданий или их реконструкцию.
Основная цель детальной планировки – упорядочить границы участков, находящихся в собственности Министерства обороны и Вооруженных сил, а также определить права на строительство объектов оборонной инфраструктуры. Концентрация объектов обороны в одном квартале обеспечит большую безопасность и эффективную связь с соседними кварталами и сетью улиц. Местоположение планируемого участка рядом с улицей Фильтри теэ и Петербургским шоссе обеспечивает хорошее соединение с другими магистралями общегородского значения – Тартуским и Пярнуским шоссе.
Для строительства новых зданий предусмотрены прилегающие к Фильтри теэ участки под застройку. Планировка учитывает, что главным объектом останется бывшее здание главного военного госпиталя Юхкентали, находящееся под охраной как памятник культурного наследия. Также будет сохранена система прудов и ценные высокие насаждения. Линия застройки вдоль улицы будет определена в соответствии с бывшими военными казармами, что создаст единый фасад вдоль Фильтри теэ.