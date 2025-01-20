Новости Эстонии
20.01.2025, 14:40

Идут масштабные проверки обучения на эстонском языке. Министерство: „Нет школы, которой не было бы сделано предписания“

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В основном проверяют школы Ида-Вирумаа
По словам руководителя проекта перехода на эстоноязычное образование, в некоторых школах учебные программы полностью русскоязычные
По словам руководителя проекта перехода на эстоноязычное образование, в некоторых школах учебные программы полностью русскоязычные
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Последние четыре года Министерство образования и науки посещает школы с целью проверки организации обучения на эстонском языке. По словам главы перехода на эстоноязычное образование, постоянной проблемой являются как школьные программы, так и методы преподавания учителей.

Весной прошлого года Министерство образования и науки (HTM) курировало только операторов школ, то есть местные самоуправления. К примеру, в ходе проверки было установлено, что восемь из руководителей всех школ и детских садов Нарвы не соответствовали квалификационным требованиям.

По словам руководителя отдела перехода на эстоноязычное образование Ингара Дуболазова, в семи из восьми случаев проблема заключалась в невладении руководства эстонским языком.

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