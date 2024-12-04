„Эстонцы говорят, что ненависть к русским у них в крови“. Как бывшая учительница из Ласнамяэ становится рупором российской пропаганды

Престарелый гей без нижнего белья в школе, невозможность поступить в университет с русской фамилией и оголтелая русофобия, доводящая людей до больничной койки, — учитель из Ласнамяэ Елена Наталова жила в какой-то другой Эстонии, о которой мы ничего не знаем. Именно об этой несуществующей стране она с надрывом рассказывает пропагандистским СМИ после переезда в Россию. Одновременно с этим боготворит Путина, называя его лучшим в мире президентом, радуется „драгоценному подарку“ — ленточке-триколору и ждет российского гражданства. Пока без работы, вынуждена заниматься репетиторством, преподавая... эстонский язык.
В ноябре сразу в нескольких российских пропагандистских СМИ появились отрывки из интервью с эстонской учительницей Еленой Наталовой, которая переехала в Россию по так называемой программе переселения. Женщина заявила, что сделала это, чтобы „спасти русский этнос“, и рассказала историю о том, как ее коллегу уволили из школы за отказ носить сине-желтую ленточку. RusDelfi проверил рассказ Елены на достоверность.
„Мы приехали спасать русский этнос“
В Ленинградскую область женщина переехала с семьей летом 2024 года. Она активно делится в социальных сетях моментами своей жизни. Так, под песню Олега Газманова „Русский мир“ 26 августа публикует пост: „Ой, я чуть не пропустила мини-праздник! Мы в России месяц! Нет, не так. Мы Дома! Уже целый месяц! Ура!“
Елене 47 лет, она, как и ее нынешний муж, родилась в Эстонии. В интервью автору YouTube-канала „Шпроты в изгнании“ Алексею Стефанову, который сам покинул Латвию и теперь нелестно о ней отзывается, она уверенно говорит, что причин для переезда много. „Когда началась специальная военная операция в 2022 году (так в РФ называют войну в Украине — прим. RusDelfi), Эстония запретила образование на русском языке, был принят закон о переходе на эстонский язык обучения всех. У меня четверо детей, и когда в садике на родительском собрании сказали, что садик переходит на эстонский язык, это было последней каплей, после чего мы с мужем начали предметно обсуждать наш переезд. Мы поняли, что мы не останемся в Эстонии ни при каких обстоятельствах, по большей части ради детей. Мы приехали спасать детей, спасать русский этнос, мы приняли решение приехать в Россию“.