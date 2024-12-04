„Эстонцы говорят, что ненависть к русским у них в крови“. Как бывшая учительница из Ласнамяэ становится рупором российской пропаганды

В ноябре сразу в нескольких российских пропагандистских СМИ появились отрывки из интервью с эстонской учительницей Еленой Наталовой, которая переехала в Россию по так называемой программе переселения. Женщина заявила, что сделала это, чтобы „спасти русский этнос“, и рассказала историю о том, как ее коллегу уволили из школы за отказ носить сине-желтую ленточку. RusDelfi проверил рассказ Елены на достоверность.

„Мы приехали спасать русский этнос“

В Ленинградскую область женщина переехала с семьей летом 2024 года. Она активно делится в социальных сетях моментами своей жизни. Так, под песню Олега Газманова „Русский мир“ 26 августа публикует пост: „Ой, я чуть не пропустила мини-праздник! Мы в России месяц! Нет, не так. Мы Дома! Уже целый месяц! Ура!“