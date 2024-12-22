Новости Ида-Вирумаа
22.12.2024, 18:30

Молодые люди бегут из Ида-Вирумаа. „Если бы здесь бурлила культурная жизнь, я бы никуда из Нарвы не переехала“

 (1)
Алина Ворончихина (26) из Нарвы сейчас преподает украинской молодежи в таллиннской Школе Свободы
Алина Ворончихина (26) из Нарвы сейчас преподает украинской молодежи в таллиннской Школе Свободы
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Недавно в Нарве прекратил деятельность кинофестиваль KinoFF, а из Кренгольма, признанного культурным объектом государственного значения, еще одного Квартала культуры не вышло. При этом упадок культуры имеет серьезные последствия для региона Ида-Вирумаа, пишет Eesti Päevaleht.

Крупные культурные проекты в Ида-Вирумаа, такие как Кренгольмский культурный центр и KinoFF, были приостановлены с наступлением тяжелых времен. Ситуация напряженная, ведь именно Нарва могла бы стать следующей европейской культурной столицей, и для смягчения межнациональной напряженности и поддержки интеграции важно, чтобы на восточной границе процветала культурная жизнь. Именно ее богатство, по мнению опрошенных нами молодых людей из Ида-Виру, подтолкнуло бы их остаться в регионе.

В сентябре руководитель PÖFF Тийна Локк сообщила Eesti Päevaleht, что кинофестиваль KinoFF, традиционно проходящий параллельно с PÖFF в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве с 2019 года, в этом году будет отменен, поскольку Капитал культуры не поддержал PÖFF. „С точки зрения интеграционной политики, это, конечно, плохо. Последние годы KinoFF показали, что зрители стали воспринимать его со все большим интересом, количество зрителей росло“, — отметила Локк.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии