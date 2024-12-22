Молодые люди бегут из Ида-Вирумаа. „Если бы здесь бурлила культурная жизнь, я бы никуда из Нарвы не переехала“

Крупные культурные проекты в Ида-Вирумаа, такие как Кренгольмский культурный центр и KinoFF, были приостановлены с наступлением тяжелых времен. Ситуация напряженная, ведь именно Нарва могла бы стать следующей европейской культурной столицей, и для смягчения межнациональной напряженности и поддержки интеграции важно, чтобы на восточной границе процветала культурная жизнь. Именно ее богатство, по мнению опрошенных нами молодых людей из Ида-Виру, подтолкнуло бы их остаться в регионе.