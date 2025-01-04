Язык мой – враг твой. Борьба с русским языком в Эстонии: в каких организациях от него уже отказались?

Эту инициативу Минюста подверг критике Центральный союз профсоюзов Эстонии, выступивший за то, чтобы перевод трудового законодательства на русский язык продолжился. Порталу ERR представители союза сообщили, что в Эстонии, где около 400 000 жителей говорят по-русски и составляют значительную часть рабочей силы, крайне важно продолжать перевод законов, касающихся трудовой сферы.

Вместе с тем представители портала Riigi Teataja подтвердили СМИ, что продолжат переводить законы на украинский и английский языки. На украинский переводят отдельные акты и законы о правовом статусе иностранцев, а также Закон о трудовом договоре, чтобы облегчить жизнь военных беженцев. А перевод на английский, по их словам, необходим для распространения за пределами Эстонии в целях поддержки международного общения с иностранными партнерами.

Те законы, что уже есть в русской версии, останутся доступными в Riigi Teataja и на портале Jurist aitab, но не будут обновляться.

Представители Министерства юстиции убрали информацию со своего сайта на русском языке („Языковая дружина“ подала это как свое достижение) и сообщили, что в целях экономии прекращают переводить на русский законы. Ранее в Минюсте перевели на русский около половины действующих законов – всего около 200. По данным министерства, на обновление переводов уходило 12 900 евро в год.

Например, недавно в группе порадовались, что после их письма русский язык исчез с сайта Президента ЭР Алара Кариса. И что теперь там только эстонский и английский.

Во многом сыграла свою роль и деятельность группы в Фейсбуке „Keelemalev“ – „Языковой дружины“, которая периодически обращается в разные организации, требуя убрать из буклетов, объявлений и сайтов текст на русском языке.

В начале этого года „МК-Эстония“ обращалась в госдепартаменты и министерства страны с вопросом, на каком языке они планируют взаимодействовать с русскоязычной аудиторией. Многие отвечали, что сохранят русский язык – чтобы важная информация дошла до адресата. Однако время внесло свои коррективы.

В противном случае, опасаются в союзе, количество жалоб в Трудовую комиссию увеличится, а также будет иметь место неравное обращение – эстоно- и англоязычные работники окажутся в лучшем положении, чем русскоязычные, что недопустимо.

Сигналы об ущемлении прав уже поступают. Так, ERR пишет, что в бюро Кристиана Веске, уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, жалуются работники, которым запрещают на рабочем месте говорить по-русски.

По словам Веске, если речь идет о нерабочем времени, работник может говорить на родном языке. Иначе, по его словам, это может его дискриминировать.

Сфера образования

С 2024 года школы и детские сады перешли на обучение на эстонском языке. Русский язык – больше не обязательный предмет, но тем ученикам, у кого русский – родной (если в школе учатся как минимум 10 таких детей), предложат два часа в неделю для изучения родного языка и культуры.

Учителям в теперь уже бывших русских школах надо подтверждать знание эстонского на уровне C1. Когда Минобразования столкнулось с проблемой нехватки педагогов и стало искать компромиссы, например, предоставив годовую отсрочку учителям, которые владеют эстонским на уровне В1, некоторые политические и общественные деятели выступили с критикой.

„…Раньше дохлый осел научится танцевать, чем эти люди через несколько лет смогут преподавать на эстонском языке“, – отмечал в своей публикации на портале ERR лингвист Март Раннут, представляющий партию Isamaa.

А гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск, напротив, не видит ничего плохого в такой отсрочке. Об этом он заявил в интервью Vikerradio: „С одной стороны, мне как чиновнику в области надзора не понравилось, что предоставили отсрочку, но с другой стороны, если посмотреть на временную перспективу, за 35 лет мы не смогли этого добиться. Сейчас вопросом начали заниматься, и этот один год ничего не значит, если мы достигнем этой цели. Я не вижу в этом ничего негативного“.