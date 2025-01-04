Язык мой – враг твой. Борьба с русским языком в Эстонии: в каких организациях от него уже отказались?(6)
В стране продолжаются бурные дискуссии по поводу присутствия русского языка в публичном пространстве. Одни организации закрывают русскоязычные версии своих сайтов, другие – оставляют за собой право общаться на языках своей аудитории, какими бы они ни были. „МК-Эстония“ наблюдала, как развивались события в течение года – из каких сфер жизни язык меньшинства исключили, а где оставили в качестве средства коммуникации.
В начале этого года „МК-Эстония“ обращалась в госдепартаменты и министерства страны с вопросом, на каком языке они планируют взаимодействовать с русскоязычной аудиторией. Многие отвечали, что сохранят русский язык – чтобы важная информация дошла до адресата. Однако время внесло свои коррективы.
Во многом сыграла свою роль и деятельность группы в Фейсбуке „Keelemalev“ – „Языковой дружины“, которая периодически обращается в разные организации, требуя убрать из буклетов, объявлений и сайтов текст на русском языке.
Например, недавно в группе порадовались, что после их письма русский язык исчез с сайта Президента ЭР Алара Кариса. И что теперь там только эстонский и английский.
„Спасибо, президент Карис и Канцелярия президента, что подаете пример“, – написал основатель Языковой дружины Индрек Луберг из Партии правых.
Юридическая сфера
Представители Министерства юстиции убрали информацию со своего сайта на русском языке („Языковая дружина“ подала это как свое достижение) и сообщили, что в целях экономии прекращают переводить на русский законы. Ранее в Минюсте перевели на русский около половины действующих законов – всего около 200. По данным министерства, на обновление переводов уходило 12 900 евро в год.
Те законы, что уже есть в русской версии, останутся доступными в Riigi Teataja и на портале Jurist aitab, но не будут обновляться.
Вместе с тем представители портала Riigi Teataja подтвердили СМИ, что продолжат переводить законы на украинский и английский языки. На украинский переводят отдельные акты и законы о правовом статусе иностранцев, а также Закон о трудовом договоре, чтобы облегчить жизнь военных беженцев. А перевод на английский, по их словам, необходим для распространения за пределами Эстонии в целях поддержки международного общения с иностранными партнерами.
Эту инициативу Минюста подверг критике Центральный союз профсоюзов Эстонии, выступивший за то, чтобы перевод трудового законодательства на русский язык продолжился. Порталу ERR представители союза сообщили, что в Эстонии, где около 400 000 жителей говорят по-русски и составляют значительную часть рабочей силы, крайне важно продолжать перевод законов, касающихся трудовой сферы.
В противном случае, опасаются в союзе, количество жалоб в Трудовую комиссию увеличится, а также будет иметь место неравное обращение – эстоно- и англоязычные работники окажутся в лучшем положении, чем русскоязычные, что недопустимо.
Сигналы об ущемлении прав уже поступают. Так, ERR пишет, что в бюро Кристиана Веске, уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, жалуются работники, которым запрещают на рабочем месте говорить по-русски.
По словам Веске, если речь идет о нерабочем времени, работник может говорить на родном языке. Иначе, по его словам, это может его дискриминировать.
Сфера образования
С 2024 года школы и детские сады перешли на обучение на эстонском языке. Русский язык – больше не обязательный предмет, но тем ученикам, у кого русский – родной (если в школе учатся как минимум 10 таких детей), предложат два часа в неделю для изучения родного языка и культуры.
Учителям в теперь уже бывших русских школах надо подтверждать знание эстонского на уровне C1. Когда Минобразования столкнулось с проблемой нехватки педагогов и стало искать компромиссы, например, предоставив годовую отсрочку учителям, которые владеют эстонским на уровне В1, некоторые политические и общественные деятели выступили с критикой.
„…Раньше дохлый осел научится танцевать, чем эти люди через несколько лет смогут преподавать на эстонском языке“, – отмечал в своей публикации на портале ERR лингвист Март Раннут, представляющий партию Isamaa.
А гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск, напротив, не видит ничего плохого в такой отсрочке. Об этом он заявил в интервью Vikerradio: „С одной стороны, мне как чиновнику в области надзора не понравилось, что предоставили отсрочку, но с другой стороны, если посмотреть на временную перспективу, за 35 лет мы не смогли этого добиться. Сейчас вопросом начали заниматься, и этот один год ничего не значит, если мы достигнем этой цели. Я не вижу в этом ничего негативного“.
Пока идут споры о переходе, родители учеников бывших русских школ волнуются. Один из острых вопросов на недавней встрече представителей Минобразования с родителями школьников – вправе ли учитель запрещать общение на русском или украинском вне урока? Прецеденты уже случались, и родители встревожены.
„Если учитель запрещает двум детям общаться между собой на русском языке, то это – проблема“, – ответила министр образования и науки Кристина Каллас.
Некоторые школы также меняют название. Таллиннское горсобрание одобрило решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти. Теперь они будут называться Таллиннская гимназия Хааберсти и гимназия Тяхесаю соответственно.
Да и в Таллиннском университете в следующем учебном году не будет набора на магистерскую программу „Славянские языки и культуры“, большую часть курсов которой преподают на русском. Как отмечает руководитель направления российских и восточноевропейских исследований ТЛУ Капитолина Федорова, университету приходится экономить.
Общение с государством
В первых месяцах 2024 года оппозиционная партия EKRE внесла предложение закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, министерств и госдепартаментов. Коалиционные партии инициативу не поддержали.
Переход на эстонский язык в школах стал поводом вновь вернуться к этой теме.
После того, как этой осенью Департамент госинфосистемы (Riigi Infosüsteemi Amet, RIA), подведомственное Минюсту учреждение, выпустил демоверсию первого госприложения – eesti.ee, партия EKRE потребовала объяснений у премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), почему в приложении присутствует версия на русском.
Портал Delfi Forte попросил Министерство юстиции, курирующее сферу цифровых технологий, прокомментировать эту тему.
„В наши дни нет смысла тратить деньги налогоплательщиков на русскоязычную коммуникацию государственных учреждений“, – считает министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.
В декабре новое приложение eesti.ee официально представили публике. Перевода на русский там нет.
На запрос „МК-Эстонии“ о русско-язычной версии ответили представители RIA: „Сокращение использования русского языка на каналах государственных учреждений является общей директивой, и на основании этого у нас нет планов добавлять новые переводы на русский язык на государственном портале eesti.ee“.
Что касается нового приложения eesti.ee, то, как поясняют в RIA, для него планируют разработать решение на основе переводческого робота, которое позволит людям пользоваться приложением на удобном для них языке.
В Департаменте полиции и погран-охраны (PPA) также сообщили, что с 1 января 2025 года откажутся от информации на русском языке в электронных письмах. Причиной для этого стала жалоба жителя Эстонии, который получил от PPA автоматическое уведомление на трех языках (эстонский, русский и английский). В PPA ответили журналистам, что отныне „будет достаточно уведомлений на двух языках – на эстонском и английском“.
Частный бизнес
Языковые претензии не обошли стороной частные компании. Не так давно интернет-пространство облетела новость о том, как сеть заправок Circle K отреагировала на просьбу некоего Маргуса пояснить, почему таблички с информацией переведены на русский язык.
„Circle K всегда относится к своим клиентам наравне, независимо от их национальности или языкового бэкграунда. Наша задача – не заниматься напрямую интеграционной политикой, а предлагать услуги всем своим клиентам на высшем уровне“, – ответила на претензию специалист по поддержке клиентов Мерилийс.
По словам Cirkle K, перевод информации на русский язык – не спонтанное решение.
„Четверть проживающих в Эстонии людей в основном используют русский язык для общения. Мы верим, что подобный подход поможет выстроить мосты между разными общинами. Возможно, именно перевод этого бланка поможет русско-язычному человеку в будущем лучше понимать эстонский язык“, – объяснили Маргусу.
Похожим образом отреагировали и в компании Premia в ответ на претензию о размещении текста на русском языке на упаковке мороженого.
„Немалая часть населения Эстонии, как ни крути, – русскоязычная. Даже если в Эстонии перешли на образование на эстонском языке, потребность в русскоязычной коммуникации сразу не исчезнет“, – ответил представитель компании журналистам Delfi.
Достается и торговым сетям. Индрек Луберг, создавший Keelemalev, призвал людей сообщать о случаях использования русского языка в публичной сфере.
Как сообщают СМИ, Луберг признался, что отправил нескольким торговым сетям письма с рекомендацией полностью отказаться от русского языка в торговых залах и рекламных буклетах.
Представители Lidl прокомментировали это порталу Delfi так: „В наших магазинах мы должны учитывать, что для значительного количества покупателей эстонский родным языком не является, но и этих клиентов мы хотим обслуживать. В их числе – и беженцы“.
На вопрос „МК-Эстонии“ о планах в связи с информацией на русском языке в сети магазинов Rimi ее представитель Марта Вихтре ответила так: „Буклеты для клиентов Rimi выпускает только на эстонском с 2019 года, двуязычные информационные таблички и аудиореклама на русском встречаются только там, где значительное количество клиентов говорит на русском языке как на родном. У нас ещё остались каналы, где общаются с клиентом на русском языке – например, интернет-магазин, чтобы помочь им ориентироваться, но этого становится всё меньше“.
Аудиорекламу на русском языке можно услышать и в некоторых магазинах сети Prisma. По словам представителя сети Лийны Пярлин, важную информацию предоставляют на двух языках в магазинах Prisma в Маарду и столичном районе Ласнамяэ, а также в Нарве.
„Такая подача информации существенно упрощает посещение магазина, – поясняет Пярлин. – К сожалению, значительная часть русскоязычного населения ещё не достигла такого уровня владения эстонским, чтобы информация только на эстонском языке в магазинах Ласнамяэ, Маарду и Нарвы не создавала бы проблем“.
А представителям торговой сети Maxima пришлось оправдываться дважды. Сначала, когда в соцсети один из пользователей заявил, что не ходит в магазины Maxima, так как в них большая часть продавцов и клиентов – русскоязычные.
„К сожалению, у нас в Эстонии – много людей, у которых русский язык – родной“, – таков был фрагмент ответа от лица компании, что, конечно, шокировало многих жителей Эстонии, чей родной язык – русский.
„К сожалению?“ – переспрашивали возмущенные люди, обещая больше не ходить в этот магазин.
И Maxima пришлось оправдываться во второй раз, извинившись за неудачное высказывание.
Представитель сети Яаника Терасмаа, комментируя инцидент, заверила портал ERR в том, что „в магазинах Maxima приветствуются все клиенты, независимо от их родного языка“.
Культуру в массы
С 2025 года литпремию фонда „Капитал культуры“ ждут изменения: вместо существовавшей с 2001 года премии тем, кто пишет на русском языке, в фонде учредят премию эстонским авторам, пишущим на иностранном языке.
Как объясняют члены совета целевого капитала литературы, цель такого решения – дать возможность быть признанными всем авторам, живущим в Эстонии.
„Литературный целевой фонд хочет более широко рассматривать многоязычную культуру, создаваемую в Эстонии… До сих пор не было возможности для авторов, пишущих на других языках, например, на украинском, финском или английском, быть замеченными или награжденными фондом. Теперь такая возможность появилась“, – комментируют в фонде.
При этом заверяют, что поэты и прозаики, пишущие по-русски, сохранят шанс получить годовую премию „Капитала культуры“ в будущем.
В театральной среде – тоже не все спокойно. Недавно свое мнение по поводу Русского театра высказал эстонский актер и режиссер Реднар Аннус.
„Поддерживая Русский театр за счет госбюджета, мы способствуем шовинистическому доминированию русского языка, продвигаемому „Русским миром“, – отметил он в публикации для Postimees. И в числе прочего задался вопросом, как много сотрудников Русского театра работают на ФСБ, и призывает закрыть театр.
Ответ директора Русского театра Анне-Ли Пяйв последовал незамедлительно. Она сочла оскорбительными и голословными обвинения Аннуса.
„Закрытие театра стало бы преступлением против интеграции и основных принципов эстонского общества, которые направлены на объединение живущих здесь людей“, – подчеркнула она.
12 декабря на пресс-конференции правительства сообщили, что в Эстонии появится должность вице-канцлера по языковой политике.
Как объяснила министр образования Кристина Каллас, в этой сфере – много проблем: переход на эстоноязычное образование; языковые вопросы, связанные с мигрантами из Украины, а также вопрос того, в каких пространствах и в каком объеме использовать эстонский язык.
Вице-канцлером назначена Кайри Калдоя. Она будет работать в Тарту и приступит с своим обязанностям в феврале следующего года.
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Комментарий
Язык помощи
Арго Керб, представитель Спасательного департамента
Спасательный департамент занимается спасением людей, а также их подготовкой к правильным действиям в различных кризисных ситуациях. Поэтому в нашей коммуникации по вопросам рисков и кризисов, помимо эстонского, мы используем английский и русский языки – как наиболее распространенные иностранные языки в Эстонии. Поскольку наши сообщения должны быть однозначно понятными и должны быстро восприниматься как можно большим числом людей в Эстонии.
Для нас также важно, чтобы на английском и русском языках распространялась максимально адекватная информация. Поэтому мы всегда учитываем необходимость предоставления всех наших сообщений и предупреждений не только на эстонском, но и на английском и русском языках.
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Комментарий
Язык правопорядка
Кайе Конга, представитель Департамента полиции и погранохраны:
Департамент полиции и погранохраны постепенно сокращает перевод и распространение информации на русском языке. Это касается тех областей, где перевод не является целесообразным и жизненно необходимым.
В общении с клиентами, когда мы предоставляем людям важную информацию и оказываем экстренную помощь, полиция продолжит общаться с людьми и на иностранных языках.
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Комментарий
Социальный подход
Ксения Репсон-Дефорж, редставитель Департамента социального страхования
Услугами департамента в какой-то момент жизни пользуется каждый житель Эстонии, среди которых весомую часть составляют люди, использующие русский язык в качестве основного языка общения.
Среди клиентов есть и тысячи украинских беженцев, которые недостаточно владеют эстонским или английским, предпочитая получать информацию на русском.
Безусловно, на госязыке ведется бóльшая часть работы, однако мы считаем важным информировать людей об их правах и обязанностях на доступном им языке.
Официальная страница ведомства – на трех языках (эстонском, русском и английском). Среда самообслуживания также доступна на трех языках, и мы призываем людей обращаться именно к электронным каналам связи – это удобно и экономит время.
О полагающихся семейных пособиях, правилах и условиях начисления пенсии, о том, как подавать ходатайство об определении степени нарушения здоровья и еще десятках услуг можно прочитать на сайте – в том числе и на русском языке.
В целом мы движемся в сторону того, чтобы человек мог сам изучить тему, связаться с нами электронным путем и решить вопрос. Лучшая информированность населения помогает нам сократить количество длительных персональных консультаций со специалистами в представительствах департамента, что – более дорогая услуга, чем размещение на сайте информации на русском и английском.
Среди клиентов департамента есть также люди, требующие особого к себе отношения: взрослые жертвы разного рода насилия, нуждающиеся в помощи, подвергшиеся сексуализированному насилию или имеющие рискованное сексуальное поведение дети, жертвы торговли людьми, люди с нарушениями здоровья разной степени и разного характера и так далее. Информационные материалы для них и/или для работы с ними, как правило, переводят и на русский.
Комментарий
О здоровье – на разных языках
Дан Лыхмус, представитель Кассы здоровья
У Кассы здоровья, исходя из необходимости, есть материалы на одном, двух или трех языках.
Кроме того, Касса здоровья проводит мультиязычные кампании в определенных регионах. В настоящее время изменений в этой практике не планируется.
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Кстати
Масло в огонь
Свою лепту в разжигание ненависти к русскому языку регулярно вносят участники группы „Языковая дружина“ (Keelemalev) в Фейсбуке (в группе – около 400 человек). Приводим некоторые комментарии:
„Счастлива. Министерство юстиции удалило раздел на русском языке со своей страницы, как и обещало“, – пишет Эне.
„В Эстонии экзамен для получения водительских прав можно сдать на русском языке! – возмущается Харди. – А в Германии на турецком – нельзя!“
Еще он жалуется на информационные материалы Спасательного департамента на русском языке. Объектом его лютой критики стали также ценники на рынке на прилавке с килькой.
„Смотрела на Piletilevi, что происходит на Новый год, и вспомнились моменты детства, пожалуй, не самые светлые“, – пишет Марис, демонстрируя названия спектаклей Русского молодежного театра, указанные на сайте Piletilevi на двух языках – русском и эстонском.
Марис также сетует на то, что Piletilevi и предъявить-то нечего – поскольку пока нет „четкого решения о том, обоснована ли в Эстонии поддержка русскоязычного театра в таком объеме“.
Также она приводит ответ Piletilevi на свою претензию: „Мы действительно сознательно представляем мероприятия с содержанием на иностранном языке с помощью рекламы на этом языке, так как в противном случае возникает много путаницы. В отношении наших объявлений языковой закон гласит, что всегда должна быть предоставлена также и переводная версия, что мы и делаем“.
Также представители движения сетовали на присутствие русскоязычного перевода блюд на рождественской ярмарке Таллинна. На что представитель ярмарки ответил, что сохранение коммуникации на четырех языках – эстонском, русском, английском и финском – „отражает заботу обо всех посетителях, независимо от их родного языка“.