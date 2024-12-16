Какие возможности есть у жителей Ида-Вирумаа в условиях жесткой безработицы

„Клиенты Кассы по безработице – это люди в возрасте от 16 лет и до пенсионного возраста, поэтому не стоит думать, что эти люди далеки от информационных технологий или беспомощны – большинство из них умеют пользоваться цифровыми каналами и/или телефоном для связи с Кассой по безработице, – заявляет специалист. – Ищущий работу обычно встречается со своим консультантом раз в месяц. В остальное время он должен активно заниматься поиском работы, учебой и т. д. по договоренности с консультантом. Не обязательно посещать отделение каждый день“.

Закрытие представительств кассы по безработице в Кивиыли и Силламяэ вызвало вопросы, особенно в условиях высокого уровня безработицы (35%) и относительной бедности в регионе. Первоначально нам обещали, что сокращений работников не будет, и речь шла о необходимости экономии на содержании помещений. Местное самоуправление предложило муниципальные помещения с нулевой арендой, чтобы помочь решить проблему нехватки бюджетных средств. Однако в ответ Касса по безработице указала на необходимость сосредоточить услуги в Йыхви, поэтому вопрос закрытия представительства в Кивиыли остается открытым.

Это решение добавит проблем клиентам Кассы, которым придется сталкиваться с новыми трудностями, такими как продление статуса безработного и возможные финансовые трудности, включая неоплаченные счета, что также создаст нагрузку на социальных работников волости. Закрытие представительства Кассы по безработице в Кивиыли не имеет логического объяснения, так как в уезде самые высокие показатели безработицы в Эстонии. Местные клиенты предпочитают получать услуги на месте, а не через электронные платформы. Также уже существуют проблемы с общественным транспортом в Ида-Вирумаа, когда автобусы перегружены, и добавление дополнительных безработных, которые теперь будут ездить в бюро в Йыхви, усугубит ситуацию. При этом не предусмотрено увеличение автобусных маршрутов. Закрытие представительства создаст неудобства для клиентов, включая людей с ограниченной трудоспособностью, которые будут нуждаться в социальном транспорте. Это может привести к дополнительным нагрузкам на местные самоуправления и создать новые проблемы в социальной сфере, а предполагаемая экономия бюджетных средств может оказаться незначительной. Уездный общественный транспорт теперь не бесплатный, и поездки в Йыхви потребуют расходов на билеты или топливо для личного автомобиля. Закрытие представительств кассы по безработице в Кивиыли и Силламяэ не предполагает компенсации этих расходов со стороны государства, что ложится на плечи людей. Те, кто получает прожиточное пособие, скорее всего, смогут обратиться в социальный отдел местного самоуправления для покрытия дополнительных транспортных затрат. Существуют опасения, что нехватка денежных средств может помешать клиентам добраться до уездного центра и получить услуги Кассы по безработице, что создаст дополнительные проблемы для безработных.