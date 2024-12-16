Какие возможности есть у жителей Ида-Вирумаа в условиях жесткой безработицы(3)
Безработица в Ида-Вирумаа почти вдвое выше средней по Эстонии. Общее количество нетрудоустроенных лиц в уезде составляет более 7 тыс. человек. И даже несмотря на такие цифры Касса по безработице планирует закрыть свои отделения в Силламяэ и Кивиыли с 1 января 2025 года. При этом обещают, что доступность услуг не пострадает. По какой причине это решение было принято в столь непростой ситуации? Придется ли теперь соискателям работы ездить на консультацию в другой город? Какие возможности предлагает Касса для безработных региона? Выясняла „МК-Эстония“.
Правительство утвердило программу бюджетной экономии, в ходе которой в течение трех лет планируется уменьшить затраты государства на 10%. В следующем году предусматривается сократить 5% расходов, в 2026 и в 2027 годах – 3% и 2% соответственно. Под „раздачу“ попали и отделения Кассы по безработице. Как объяснил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел, это один из первых шагов в рамках правительственного 10-процентного сокращения расходов. „С 1 января в планах закрыть представительства в Кивиыли и Силламяэ, поскольку Йыхви и Нарва смогут покрыть все нужды в Ида-Вирумаа. В Южной Эстонии также закрываем маленькие бюро, где количество клиентов было небольшое. Это коснется Ряпина, Антсла и Тырва“, – пояснил Паавел передаче „Актуальная камера“ на ЭТВ+.
„Решение не прозрачно и не проанализировано“
Власти волости Люганузе, чтобы сохранить филиал Кассы по безработице в своем самоуправлении, даже предложили предоставить муниципальные помещения в безвозмездную аренду. „Думаю, если бы мы провели переговоры, то смогли бы прийти к консенсусу. Но вместо переговоров мы получили письменный отказ“, – рассказал старейшина волости Люганузе Дмитрий Дмитриев. Как считает мэр Силламяэ Тынис Калберг, прежде чем закрывать филиал, нужно было провести серьезный анализ ситуации.
„Эстонская Касса по безработице направила нам свое решение без какого-либо обоснования или аргументации и ответила, что отдельная оценка воздействия даже не проводилась. Мы не получили никаких существенных объяснений и цифр, которые позволили бы провести анализ той финансовой экономии, которую якобы можно было бы достичь. Предложение города о переговорах с целью сотрудничества для поиска путей продолжения работы отделения не было принято“, – с горечью говорит Тынис Калберг.
По словам мэра, Касса страхования от безработицы обосновала свое решение только задним числом: „Касса по безработице учитывала инвестиции, которые она уже сделала в оцифровку услуг, диверсификацию каналов консультирования. Также во внимание была принята возможность повышения эффективности организации работы и нагрузки. В Йыхви и Нарве работают все специалисты Кассы как для работодателей, так и для соискателей работы, что означает, что клиенты могут получить комплексную поддержку быстро и в одном месте“.
„Вы понимаете, что подобное обоснование можно будет использовать и завтра в документе о закрытии, например, нарвской кассы, поскольку услуги были оцифрованы, диверсифицированы и рационализированы. Клиенты же могут получать поддержку и в Таллинне. А что? Быстро и в одном месте“, – возмущается Калберг.
„Люди не должны ездить в соседний город!“
Если почти 800 человек должны ездить в другой город, чтобы получить услугу, это пустая трата времени и денег, уверен мэр Силламяэ. Этого можно было бы легко избежать, если все было бы организовано на месте. По его словам, существует множество способов сделать это: прием в определенные дни, более короткие часы работы и т. д. Город готов предоставить все необходимые условия. Тем более, около 20% безработных частично или полностью нетрудоспособны, и для них передвижение может быть особенно неудобным.
„Я считаю, что люди не должны ездить в другой город. Услуги должны быть организованы там, где находятся люди, а не там, где удобнее чиновникам. Даже если Касса сэкономит на аренде за счет закрытия отделения, 800 человек будут вынуждены ездить в другой город и обратно только по региональной линии примерно за ту же сумму (2400 евро плюс расходы на передвижение по самой Нарве). Так что расходы просто перекладывают на плечи населения“, – констатирует мэр.
Калберг добавляет: „Очень неприятно, что государство не обосновывает свои намерения. Решения не анализируются и принимаются без привлечения других сторон. Если такого анализа нет, то в организации, вероятно, даже нет стандарта, каким требованиям качества должна соответствовать услуга и как эту услугу следует предоставлять в интересах людей“.
Экономная ли экономия?
„Экономия государства составит тысячу или несколько тысяч евро в месяц. Но если при этом для большого количества людей ухудшается доступность государственных услуг, то экономия не может быть единственным аргументом, – уверен Тынис Калберг. – Затраты Кассы по безработице составляют примерно один миллиард. Затраты на все филиалы по стране составляют 5,3 млн, что составляет 0,55% от общей стоимости. Стоимость помещений в Силламяэ составляет примерно 0,55% от стоимости всех филиалов Кассы по безработице. При сокращении затрат следует провести анализ и сэкономить на видах деятельности, которая как можно меньше влияет на основные услуги“.
На сегодняшний день Касса по безработице предоставляет более 50 различных услуг, и, как считает мэр Силламяэ, нужно проверить, насколько ли эти опции целесообразны в принципе. „Например, в прошлом году Касса по безработице потратила на заказ услуг обучения, то есть различных курсов, более 36 миллионов евро. И, согласно годовым отчетам, эти партнеры по обучению вовсе не голодают, так как это очень прибыльное занятие. Можно рассмотреть и другие области, где можно сэкономить. Например, Касса позиционирует себя как работодатель, предлагающий целый ряд различных льгот: расходы на спорт и массаж, участие в майском забеге, рождественский подарок детям, пособие при рождении в размере 260 евро и т. д.“, – перечисляет Калберг. Мэр добавляет: „Этот вопрос касается и региональной политики. Исследования подтверждают, что доступность и качество государственных услуг является одним из важных импульсов миграции людей. Грубо говоря, если местные услуги ухудшаются или недоступны, люди переезжают туда, где эти услуги лучше. Основной пункт назначения – Таллинн“.
Безработных станет еще больше
„В конце этого года Касса по безработице сократит 74 рабочих места. Да, мы встретим новый год с меньшим штатом сотрудников. Сокращения являются частью национального плана жесткой экономии. Как и во всем государственном секторе, Касса должна будет сократить свои операционные расходы на 5% в следующем году. Часть операционных расходов – это как раз расходы на персонал“, – говорит руководитель отдела коммуникаций Кассы по безработице Анника Коппель.
Сокращения коснутся целого ряда должностей, от консультантов по трудоустройству до специалистов по карьере. Должности будут упразднены во всех уездах Эстонии, и только в одном отделе (Хийумаа, в котором работает 6 человек) не будет сокращено ни одной должности. В Ида-Вирумаа будет сокращено 8% сотрудников. Наибольшее количество сокращений будет в Пярнумаа и Вырумаа – 19% должностей.
„Сокращаемые должности не связаны с закрытием представительств. И пункты в Ида-Вирумаа – не единственные, которые закрываются. В конце года мы также закроем пункты обслуживания в Таллинне, Тарту, Ряпина, Антсла и Тырва. Мы остаемся во всех уездных центрах, а Ида-Вирумаа – единственный уезд в Эстонии, где представительства Кассы по безработице находятся в двух городах – Йыхви и Нарве“, – подчеркивает Коппель“.
Как рассказал мэр Силламяэ Тынис Калберг, по состоянию на 1 ноября в Силламяэ насчитывалось 760 безработных. Среднее число безработных в этом году составляет 767 человек. „Цикл стартовал в феврале 2022 года (тогда было 536 безработных). Затем число безработных начало неуклонно расти, – сетует Калберг. – Рынок труда Силламяэ связан с перерабатывающей промышленностью (Enefit, VKG, Silmet, Aquaphor и др.), а также транспортом и логистикой (порт и портовые терминалы). Число рабочих мест в этих областях неуклонно снижалось на протяжении всего цикла. Если в промышленности будет меньше рабочих мест, это рано или поздно отразится и на занятости в сфере услуг и торговли. Мы знаем, какие компании планируют и новые увольнения. Свою роль сыграл и переход на эстоноязычное образование, из-за чего продолжить работу с некоторыми учителями не удалось из-за языковых требований, вступивших в силу с 1 июля“.
Касса по безработице: „Закрытие представительств – не проблема!“
„В офисах Силламяэ и Кивиыли ежедневно мы оказываем лишь небольшую часть услуг: консультируем безработных, а при необходимости проводим собеседования для оценки их трудоспособности. Эти услуги можно получить по разным каналам: на месте в офисе, через электронный центр занятости или по телефону, – перечисляет Анника Коппель. – Например, в 2024 году 50% соискателей работы в Ида-Вирумаа получали консультации по телефону“.
Коппель добавляет: „В Йыхви и Нарве все специалисты Кассы страхования от безработицы доступны как для работодателя, так и для соискателя, поэтому клиенты могут получить комплексную поддержку быстро и в одном месте. Ряд важных услуг по содействию переходу на работу или сохранению работы, будь то обучение, психологическое консультирование или трудовая реабилитация, предоставляются в зависимости от потребностей клиента, и место их предоставления не связано с отделением Кассы по безработице“.
Коппель утверждает, что зарегистрированные безработные все чаще предпочитают использовать другие каналы, а не приходить в офис. Люди могут связаться с консультантами по электронной почте и телефону.
„Клиенты Кассы по безработице – это люди в возрасте от 16 лет и до пенсионного возраста, поэтому не стоит думать, что эти люди далеки от информационных технологий или беспомощны – большинство из них умеют пользоваться цифровыми каналами и/или телефоном для связи с Кассой по безработице, – заявляет специалист. – Ищущий работу обычно встречается со своим консультантом раз в месяц. В остальное время он должен активно заниматься поиском работы, учебой и т. д. по договоренности с консультантом. Не обязательно посещать отделение каждый день“.
Дмитрий Дмитриев
Старейшина волости Люганузе
Закрытие представительств кассы по безработице в Кивиыли и Силламяэ вызвало вопросы, особенно в условиях высокого уровня безработицы (35%) и относительной бедности в регионе. Первоначально нам обещали, что сокращений работников не будет, и речь шла о необходимости экономии на содержании помещений. Местное самоуправление предложило муниципальные помещения с нулевой арендой, чтобы помочь решить проблему нехватки бюджетных средств. Однако в ответ Касса по безработице указала на необходимость сосредоточить услуги в Йыхви, поэтому вопрос закрытия представительства в Кивиыли остается открытым.
Это решение добавит проблем клиентам Кассы, которым придется сталкиваться с новыми трудностями, такими как продление статуса безработного и возможные финансовые трудности, включая неоплаченные счета, что также создаст нагрузку на социальных работников волости. Закрытие представительства Кассы по безработице в Кивиыли не имеет логического объяснения, так как в уезде самые высокие показатели безработицы в Эстонии. Местные клиенты предпочитают получать услуги на месте, а не через электронные платформы. Также уже существуют проблемы с общественным транспортом в Ида-Вирумаа, когда автобусы перегружены, и добавление дополнительных безработных, которые теперь будут ездить в бюро в Йыхви, усугубит ситуацию. При этом не предусмотрено увеличение автобусных маршрутов. Закрытие представительства создаст неудобства для клиентов, включая людей с ограниченной трудоспособностью, которые будут нуждаться в социальном транспорте. Это может привести к дополнительным нагрузкам на местные самоуправления и создать новые проблемы в социальной сфере, а предполагаемая экономия бюджетных средств может оказаться незначительной. Уездный общественный транспорт теперь не бесплатный, и поездки в Йыхви потребуют расходов на билеты или топливо для личного автомобиля. Закрытие представительств кассы по безработице в Кивиыли и Силламяэ не предполагает компенсации этих расходов со стороны государства, что ложится на плечи людей. Те, кто получает прожиточное пособие, скорее всего, смогут обратиться в социальный отдел местного самоуправления для покрытия дополнительных транспортных затрат. Существуют опасения, что нехватка денежных средств может помешать клиентам добраться до уездного центра и получить услуги Кассы по безработице, что создаст дополнительные проблемы для безработных.
Обучение
Целью услуги курсов обучения для рынка труда является поддержка человека в получении общих или профессиональных навыков, необходимых для трудоустройства или работы, с учетом спроса на рабочую силу и навыки, необходимые в сферах экономической деятельности. Вы можете принять участие в курсах обучения для рынка труда, если вы ищете работу по профессии, где, по данным Кассы по безработице, существует высокий спрос на работников, и у вас нет необходимых для начала работы навыков, компетенции в области цифровых технологий или вы недостаточно владеете эстонским языком. При финансировании курсов обучения для рынка труда Касса по безработице исходит из ситуации спроса и предложения рабочей силы в экономике Эстонии, а также из возможности человека претендовать на желаемую должность. Вместе с консультантом вы проанализируете свои потребности в обучении, исходя из ваших желаний в отношении работы и ситуации на рынке труда, используя информацию с образовательного портала, исследований OSKA и барометра трудовой занятости Кассы по безработице. После оценки обоснования потребности в обучении консультант сообщит, каким образом Касса может предоставить вам обучение:
вы будете направлены на уже заказанное Кассой по безработице обучение или
с картой обучения вы сможете выбрать в электронной среде Кассы по безработице подходящий для вас групповой учебный курс из списка курсов поставщиков услуг обучения, утвержденных Кассой по безработице.
Услуги карьерного консультирования
Карьерное консультирование – это услуги предоставления информации и консультаций по вопросам планирования карьеры. Основная цель карьерного консультирования – помочь людям сделать осознанный выбор в сфере образования или дальнейшего профессионального развития. Участвовать в карьерном консультировании может любой желающий, услуга бесплатна для всех. Карьерное консультирование может проходить как индивидуально, так и в формате работы в группе. Если вам нужна личная поддержка для планирования и развития карьеры, для лучшего понимания своих сильных сторон в поисках работы, для подготовки к собеседованию, для получения информации об обучении или возможностях рынка труда, то тогда вам подойдет индивидуальная консультация со специалистом по карьере. Групповые консультации предусмотрены в случае, если помимо поддержки специалиста по карьере вы готовы услышать об опыте других людей в ситуации, схожей с вашей, и обсудить с ними возможные варианты решений.
Пособие на участие в уровневом обучении
Цель пособия на участие в уровневом обучении – побудить человека учиться в профессиональном или высшем учебном заведении. Консультант по карьере может помочь человеку выбрать подходящую специальность. Пособие предназначено для работающих людей трудоспособного возраста и лиц, зарегистрированных в качестве безработных, которым трудно найти новую работу или которые рискуют потерять работу из-за недостаточного или устаревшего образования или навыков. Пособие выплачивается в начале бесплатного обучения по учебным программам профессионального и прикладного высшего образования или бакалавриата.
Ходатайствование EVAT
О пособии на начало предпринимательства от Эстонской Кассы по безработице может ходатайствовать:
зарегистрированный безработный;
зарегистрированный соискатель работы, который достиг пенсионного возраста по старости;
получатель досрочной пенсии по старости;
получатель пособия спасательной службы, который достиг возраста 18 лет и прошёл обучение предпринимательству или имеет специальное или высшее экономическое образование или предпринимательский опыт.
Где можно бесплатно воспользоваться компьютером с интернетом в Кивиыли и Силламяэ
Силламяэ:
Силламяэская библиотека (Виру пст. , 26)
филиал Силламяэской библиотеки (Калда,12)
Для пожилых людей:
Харидусе, 21 и Геолоогия, 18 (дневные центры)
Кивиыли:
городская библиотека Кивиыли (Виру, 7)