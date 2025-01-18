Российская пропаганда открыто обвиняет власти Эстонии в подготовке запрета на деятельность ЭПЦ МП
На прошлой неделе новости относительно статуса Эстонской православной церкви Московского патриархата снова стали поводом для паники среди пользователей социальных сетей, а также побудили российскую пропагандистскую машину с удвоенной силой обрушиться на власти Эстонии, обвиняя их в намерении полностью запретить деятельность ЭПЦ МП, пишет Propastop.
Началось всё с интервью главы МВД Лаури Ляэнеметса, которое он дал новостной передаче „Актуальная камера“, выходящей на ETV и ETV+. В этом интервью министр рассказал, что в феврале поправки к закону о церквях и приходах поступят на рассмотрение Рийгикогу. Согласно этим поправкам, планируется запретить в Эстонии деятельность церквей, связанных с организациями, которые поддерживают военную агрессию и насилие. По словам министра, Эстонская православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве. Propastop в середине декабря уже писал, что местные активисты организовали сбор подписей против этих поправок.
Но если тогда российские официальные СМИ судьбу ЭПЦ МП практически полностью проигнорировали, то на этот раз пропагандисты преподнесли эту новость как намерение эстонских властей „запретить деятельность ЭПЦ МП“. Причем в этой информационной атаке участвовали и известное информационное агентство „Интерфакс“, и влиятельное издание „Известия“. Последнее даже сослалось на оригинальный сюжет „Актуальной камеры“ на эстонском языке, умолчав при этом о важной детали – ЭПЦ МП будет дана возможность изменить устав, чтобы не попасть под новые ограничения. Зато отдельно процитировали мнение депутата Рийгикогу от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который всё в том же сюжете „Актуальной камеры“ заявил, что „не было никаких свидетельств того, что Эстонская православная церковь каким-то образом нарушала закон или побуждала кого-то его нарушать“.
Естественно, российские пропагандисты ничего не написали и о состоявшейся 10 января очередной сессии Собора ЭПЦ ПМ, на которой ЭПЦ МП снова попыталась решить все юридические проблемы и даже выбрали себе новое название – „Эстонская Христианская Православная Церковь“. Правда, пока еще неясно, удовлетворит ли это Тартуский уездный суд.
Тем временем, сообщения о поправках к закону о церквях и приходах стали активно тиражироваться в популярных русскоязычных группах в Фейсбуке и Телеграме. Причем новость опубликовал и депутат Рийгикогу от Центристской партии Александр Чаплыгин. Комментаторы восприняли его пост точно так же, как и российские пропагандисты – как атаку эстонских властей на православие как таковое и как проявление открытой русофобии. Вот только некоторые из комментариев:
– „Дай маленькому народу безраздельную власть и увидишь его истинное лицо“
– „Мозгов видимо хватает только бороться с церквями и памятниками“
– „Такое впечатление, что „бессмертные“ и подумать о душе человеческой некогда… Надо торопиться гадости творить… Попридержали бы коней, а то в свете нынешних политических мировых событий, „переобуться“ не успеют!“
– „Идёт полная зачистка всего русского до последней буковки и мысли в головах“
– „Правильно, убирайте церкви, и насаждайте гей-пропаганду в школах, дет.садах. Ускорьте процесс исчезновения Эстонии с карты Земли“
– „Просто УРОДЫ И ПО ДРУГОМУ ИХ НЕ НАЗВАТЬ. Хватит нам навязывать ваши пидорас…….е законы“
В таком же духе были выполнены и посты в Телеграм-каналах: представителей эстонских властей прямо называли нацистами:
Отдельного внимания заслуживает публикация бывшего члена правления партии KOOS Олега Иванова, который вышел из нее в середине декабря прошлого года и по-прежнему проживает в России. Правда, чем он там занимается в профессиональном плане, из его публикаций в Фейсбуке понять невозможно: в основном он постит ссылки на YouTube-канал Олега Беседина, делает селфи на фоне празднично украшенной российской столицы и из московских храмов, а также вполне традиционно ругает власти Эстонии.
И вот по поводу ситуации с ЭПЦ МП он в духе теорий заговора написал, что „команда о запрете деятельности РПЦ на территории Эстонии получена прямо из Нью-Йорка“, сопроводив это утверждение ссылкой на сайт Архонтов Вселенского Патриархата, которые 8 января призвали Московский Патриархат и Его Блаженство Патриарха Кирилла прекратить поддержку войны России на Украине, а также прекратить любое неканоническое вмешательство на других территориях, которые находятся за пределами патриаршей юрисдикции Москвы. Тут стоит отметить, что поправки к закону о церквях и приходах были разработаны МВД еще в октябре и никак не связаны с заявлением Архонтов.
В любом случае, учитывая с каким пристальным вниманием российская пропагандистская машина следит за судьбой Эстонской православной церкви, стоит предположить, что любая новость по этой теме будет и впредь использоваться в качестве повода для информационной кампании против руководства Эстонии.