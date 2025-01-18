Российская пропаганда открыто обвиняет власти Эстонии в подготовке запрета на деятельность ЭПЦ МП

Началось всё с интервью главы МВД Лаури Ляэнеметса, которое он дал новостной передаче „Актуальная камера“, выходящей на ETV и ETV+. В этом интервью министр рассказал, что в феврале поправки к закону о церквях и приходах поступят на рассмотрение Рийгикогу. Согласно этим поправкам, планируется запретить в Эстонии деятельность церквей, связанных с организациями, которые поддерживают военную агрессию и насилие. По словам министра, Эстонская православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве. Propastop в середине декабря уже писал , что местные активисты организовали сбор подписей против этих поправок.

Но если тогда российские официальные СМИ судьбу ЭПЦ МП практически полностью проигнорировали, то на этот раз пропагандисты преподнесли эту новость как намерение эстонских властей „запретить деятельность ЭПЦ МП“. Причем в этой информационной атаке участвовали и известное информационное агентство „Интерфакс“, и влиятельное издание „Известия“. Последнее даже сослалось на оригинальный сюжет „Актуальной камеры“ на эстонском языке, умолчав при этом о важной детали – ЭПЦ МП будет дана возможность изменить устав, чтобы не попасть под новые ограничения. Зато отдельно процитировали мнение депутата Рийгикогу от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который всё в том же сюжете „Актуальной камеры “ заявил, что „не было никаких свидетельств того, что Эстонская православная церковь каким-то образом нарушала закон или побуждала кого-то его нарушать“.

Естественно, российские пропагандисты ничего не написали и о состоявшейся 10 января очередной сессии Собора ЭПЦ ПМ , на которой ЭПЦ МП снова попыталась решить все юридические проблемы и даже выбрали себе новое название – „Эстонская Христианская Православная Церковь“. Правда, пока еще неясно, удовлетворит ли это Тартуский уездный суд.