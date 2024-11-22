Человек, вышедший с российским флагом на марш в Берлине, живет в Таллинне. Кто он?

Free Russia Foundation – суки и сволочи, и я буду противостоять их уродским методикам. (Фабрика эльфов это просто п***ц). Консолидироваться я буду с настоящими, живыми, простыми людьми, а не с ублюдками что за деньги западных держав продают и уничтожают нашу страну“ (лексика автора сохранена - прим.ред.Propastop).

Я люблю свой народ, даже тех, кто готов отказываться от флага своей родной страны, поэтому я встану с ними в одну колонну и попытаюсь найти точки соприкосновения. Да, скорее всего это невозможно, но мой долг как гражданина Российской федерации, как минимум попытаться. Это Россияне, это мои соотечественники, я должен попытаться найти единомышленников, может быть, мой антивоенный триколор заставит кого-то задуматься. Тем не менее я считаю недопустимым работать на гранты иностранных государств…

„Я выйду на антивоенный марш 17-го ноября в Берлине с Российским триколором. НО вчера я узнал что „Reforum space Berlin“ (проект Free Russia Foundation) которые организовывают этот марш, считают „категорически недопустимым“ использование триколоров на мероприятие […] Я иду на этот марш потому что:

13 ноября Лука публикует пост в своем блоге, где обещает приехать на акцию в Берлине именно с официальным российским флагом. Свое решение он объясняет так:

С апреля 2023 года молодой человек ведет свой околополитический блог в социальной сети Telegram. Число его подписчиков колебалось на уровне 700, но резко выросло вдвое именно в день проведения акции в Берлине. Сейчас на Луку подписаны 1910 человек.

По сообщениям DW , шествие прошло в основном под украинскими флагами и бело-сине-белыми полотнищами, которые используются россиянами, протестующими против вторжения России в Украину. Государственный российский триколор был замечен журналистами лишь дважды. Дело в том, что антивоенными активистами он воспринимается как символ военной агрессии Кремля. Одним из участников, который намеренно шел с официальным флагом РФ буквально в шаге позади организаторов, оказался Лука Андреев, проживающий на данный момент в Таллинне.

Судя по дальнейшим публикациям в блоге, российский флаг у Луки в итоге отобрали сами организаторы, благодаря чему он попал в репортажи самых разных изданий: от „Медузы“ до „Соты“, а заодно получил дополнительную тысячу подписчиков.

В своих публикациях он утверждает, что против войны, которую развязал Путин. Но тем не менее, высказывается „против отмены русской культуры, передачи замороженных активов РФ Украине, ударов по гражданской инфраструктуре РФ“ и т.д.

В стримах, на которые его стали приглашать более известные пользователи Telegram, Лука Андреев не скрывал, что ради популярности он и спамил своими сообщениями сообщества различной политической направленности: от правых до левых, и сознательно шел на провокации. Так, например, в одной из публикаций он признается, что „пробрался на встречу Михаила Ходорковского с антивоенной диаспорой в Варшаве. Специально ради этого приехал в Польшу. Это было очень закрытое мероприятие (человек 30-40), где были одни политики, журналисты и даже военный из числа российских добровольцев ВСУ. Я специально пробрался туда ради того, чтобы выразить своё недовольство современной российской оппозицией“.

Кроме того, в одном из подкастов со своим участием он рассказывает, что в 2021 году вместе с родителями он переехал в Таллинн. Они якобы взяли кредит в российском банке, чтобы открыть магазин крафтовых игрушек. Судя по данным Äriregister, некие Серафима и Александр Андреевы 14 апреля 2021 года действительно открыли в Эстонии фирму по продаже игрушек, а заодно и недоходное общество, которое стало заниматься кукольными театральными постановками. В описании на официальном сайте указано, что им помогает и их сын Лука. Правда, в качестве контакта при регистрации был указан адрес электронной почты на ресурсе mail.ru. Он же указан и при регистрации домена для магазина.

В середине марта 2022 года недоходная организация опубликовала пост в Facebook, где заявила о желании организовать бесплатные занятия для детей украинских беженцев.