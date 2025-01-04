Эстонская православная церковь и Московский патриархат: что будет дальше?

В марте патриарх Кирилл призвал к „священной войне“ против западного мира, что вызвало осуждение Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет RusERR. Настоятельница Пюхтицкого монастыря, игуменья Филарета, заявила, что такие высказывания — это личное мнение патриарха, а епископ Даниил подчеркнул автономию местной церкви.

В ответ на такие заявления в России священников, отказывающихся молиться за победу российских войск, лишают сана. Эстонские власти выразили обеспокоенность работой ставропигиальных учреждений, таких как Александро-Невский собор и Пюхтицкий монастырь, которые подчиняются непосредственно Москве. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил внести поправки в закон, запрещающие деятельность церкви, поддерживающей агрессию.

В июне Рийгикогу осудил деятельность Московского патриархата, признав его институтом, поддерживающим военную агрессию России. Эстонские теологи считают, что отделение от Московского патриархата возможно и канонически оправдано, если материнская церковь поддерживает агрессию или ложное учение.

В середине октября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил с политическим заявлением, предложив правительству внести в закон поправку, по которой в Эстонии не должны действовать церкви и приходы, связанные с организацией, поддерживающей военную агрессию. Изменение в закон он предлагает внести потому, что не получилось договориться с Эстонской православной церковью Московского патриархата.

Ляэнеметс тогда пояснил, что если Рийгикогу примет закон, то организации будут иметь два месяца для приведения уставов в соответствие с ним. Если изменений не будет, министр должен обратиться в суд с просьбой прекратить деятельность церкви, которая не соответствует законам. Он подчеркнул, что речь идет не о прихожанах, а о головной организации. Ляэнеметс добавил, что обвинять ЭПЦ МП в поддержке агрессии сложно, но проблема заключается в прямом подчинении московскому патриарху. Также есть опасения, что в будущем другие террористические ячейки могут открыть свои церкви в Эстонии, что требует правового основания для отказа.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить