Ляэнеметс призвал изменить закон о религиозных организациях так, чтобы их можно было бы запретить по соображениям безопасности

Отвечая после заявления на вопросы членов Рийгикогу, Ляэнеметс отметил, что если Рийгикогу решит принять этот закон, то сегодняшним законопроектом предусмотрено, что у всех организаций, у которых есть такая необходимость, будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы в соответствие с настоящим законом.

„Министерство внутренних дел, безусловно, окажет в этом поддержку, поскольку мы уже говорили, что мы также готовы подумать, а затем рассмотреть всевозможные предложения и инициативы. Если по истечению двух месяцев ничего сделано не будет, то министр внутренних дел должен обратиться в суд и попросить прекратить деятельность церкви, которая не отвечает законам“,- пояснил Ляэнеметс, добавив, что речь не идет о прихожанах, он говорит о головной организации религиозных общин.

Ляэнеметс уточнил, что он никогда не обвинял ЭПЦ МП в призывах поддержать агрессию. “Я говорил о действиях Московского Патриарха, его влиянии. Если вы хотите, чтобы мы привлекли к ответственности непосредственно Патриарха Кирилла, то в данном случае сделать это будет сложно. Но знаете, это тоже не решило бы проблему. На его место придет новый человек, и вопрос в том, что у нас здесь, в одной церкви, есть прямое подчинение Москве. Я подчеркиваю, не только Русская Православная Церковь, вызывает беспокойство то, что у нас есть и другие части подобных террористических ячеек, которые, возможно, захотят открыть в Эстонии свою собственную церковь в будущем. И для этого у нас должно быть правовое основание сказать „нет“ по соображениям безопасности“.

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