Латвийский сторонник Путина высмеял Арнольда Рюйтеля. Партия KOOS злорадствует
Латвийский сторонник Путина опубликовал оскорбительную тираду в адрес скончавшегося в последний день старого года президента Арнольда Рюйтеле. Об этом пишет портал propastop.org.
„Сдох кавалер ордена Ленина, ордена Дружбы народов, ордена Трудового Красного Знамени, ордена „Знак Почёта“, депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР с 1984 по 1989, председатель президиума Верховного Совета Эстонской ССР с 1983 по 1990, президент Эстонской Республики с 2001 по 2006, перевёртыш, карьерист, предатель и гниль Арнольд Рюйтель, отказавшийся прилететь в Москву на празднование 60-летия Победы“, – с таким „некрологом“ недавно ушедшему из жизни Арнольду Рюйтелю выступил путинист латвийского происхождения Вадим Авва (в гражданском паспорте – Алексеев) в своем Telegram-канале „Русский дневник“, на который подписано более 8500 человек.
Этот „некролог“ был опубликован в Telegram-чате партии KOOS, хотя среди избирателей этой партии, вероятно, много людей, которые, в отличие от современных эстонских политиков, хорошо помнят Рюйтеля и высоко его ценят.
В таком же оскорбительном, издевательском по отношению к Рюйтелю тоне текст продолжается до самого конца. Подчеркивается, что именно советская власть дала выходцу из семьи православных крестьян возможность выучиться на агронома. „(Рюйтель) говорил о „великих страданиях эстонского народа“ в советское время. На примере своей карьеры говорил“, – заявляется в тексте.
Этот пост из „Русского дневника“ перекочевал в Telegram-чат партии KOOS в Telegram со следующим комментарием.
Как правило, „Русский дневник“ повторяет кремлевские нарративы, пишет о фашизме в Европе, геноциде русских в западных странах, а также организует сбор средств в поддержку российской армии. Также „Русский дневник“ гордится тем, что в рамках проекта „Иностранные журналисты“ в прошлом году они привезли на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины 14 журналистов.
Авва жил и учился в Латвии, но переехал в Россию, где сейчас работает в местной пропагандистской экосистеме. Он активен на нескольких различных платформах в социальных сетях, но популярности не добился. Высказывание Аввы подтверждает обнаруженные Propastop данные о том, что Telegram-каналы KOOS являются важной платформой для распространения кремлевских нарративов в Эстонии.