Латвийский сторонник Путина высмеял Арнольда Рюйтеля. Партия KOOS злорадствует

„Сдох кавалер ордена Ленина, ордена Дружбы народов, ордена Трудового Красного Знамени, ордена „Знак Почёта“, депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР с 1984 по 1989, председатель президиума Верховного Совета Эстонской ССР с 1983 по 1990, президент Эстонской Республики с 2001 по 2006, перевёртыш, карьерист, предатель и гниль Арнольд Рюйтель, отказавшийся прилететь в Москву на празднование 60-летия Победы“, – с таким „некрологом“ недавно ушедшему из жизни Арнольду Рюйтелю выступил путинист латвийского происхождения Вадим Авва (в гражданском паспорте – Алексеев) в своем Telegram-канале „Русский дневник“, на который подписано более 8500 человек.

Этот „некролог“ был опубликован в Telegram-чате партии KOOS, хотя среди избирателей этой партии, вероятно, много людей, которые, в отличие от современных эстонских политиков, хорошо помнят Рюйтеля и высоко его ценят.

В таком же оскорбительном, издевательском по отношению к Рюйтелю тоне текст продолжается до самого конца. Подчеркивается, что именно советская власть дала выходцу из семьи православных крестьян возможность выучиться на агронома. „(Рюйтель) говорил о „великих страданиях эстонского народа“ в советское время. На примере своей карьеры говорил“, – заявляется в тексте.

Этот пост из „Русского дневника“ перекочевал в Telegram-чат партии KOOS в Telegram со следующим комментарием.

Как правило, „Русский дневник“ повторяет кремлевские нарративы, пишет о фашизме в Европе, геноциде русских в западных странах, а также организует сбор средств в поддержку российской армии. Также „Русский дневник“ гордится тем, что в рамках проекта „Иностранные журналисты“ в прошлом году они привезли на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины 14 журналистов.

Авва жил и учился в Латвии, но переехал в Россию, где сейчас работает в местной пропагандистской экосистеме. Он активен на нескольких различных платформах в социальных сетях, но популярности не добился. Высказывание Аввы подтверждает обнаруженные Propastop данные о том, что Telegram-каналы KOOS являются важной платформой для распространения кремлевских нарративов в Эстонии.

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