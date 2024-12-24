Propastop: Олег Беседин вышел на новый уровень в распространении прокремлевской информации

Зато канал Олега Беседина в YouTube стал резко набирать популярность. Если в начале декабря на него были подписаны 76 тысяч человек, то в какой-то момент, буквально за пару дней, это число скакнуло до 96 тысяч. Среднее количество просмотров у его видеороликов колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, но у 20 роликов число просмотров превышает 100 тысяч, а два самых популярных вышли в течение последнего месяца – один посмотрели 2,8 миллиона раз, другой – 2,4 миллиона.

Подбор гостей для видеороликов у Беседина тоже весьма специфический: в семи из 20 выпусков, преодолевших рубеж в 100 тысяч просмотров, в том числе и в двух самых популярных, главным героем является Яков Кедми. Это бывший израильский дипломат, родившийся в СССР, успевший принять участие в Войне Судного дня, который с 2010 годов регулярно комментировал международную политику на российских государственных телеканалах, в том числе в передачах Владимира Соловьева – одного из главных прокремлевских пропагандистов. Именно Яков Кедми рассуждает у Беседина о применении Россией ракеты „Орешник“ для удара по украинскому Днепру, повторяя основные российские нарративы об уникальности этой ракеты и о якобы беспрецедентных разрушениях, вызванных этим ударом. Первый ролик на эту тему появился 22 ноября, и когда он преодолел отметку в два миллиона просмотров, стало понятно, что такую комбинацию темы и спикера нужно использовать повторно. Поэтому 10 декабря выходит очередной ролик, посвященный „Орешнику“, который снова становится крайне популярным: сейчас у него 2,4 миллиона просмотров.