Propastop: Олег Беседин вышел на новый уровень в распространении прокремлевской информации(16)
Хаос, который несколько недель подряд царил в популярной группе „Таллиннцы“ в Facebook, закончился – ее создателю Олегу Беседину и его команде в итоге удалось вернуть себе администраторские права. Лента группы приобрела прежний вид, однако, за время „анархии“ сообщество покинули несколько тысяч пользователей – сейчас на группу подписана 51 тысяча человек, пишет Propastop.
Зато канал Олега Беседина в YouTube стал резко набирать популярность. Если в начале декабря на него были подписаны 76 тысяч человек, то в какой-то момент, буквально за пару дней, это число скакнуло до 96 тысяч. Среднее количество просмотров у его видеороликов колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, но у 20 роликов число просмотров превышает 100 тысяч, а два самых популярных вышли в течение последнего месяца – один посмотрели 2,8 миллиона раз, другой – 2,4 миллиона.
Тональность подавляющего большинства этих роликов явно совпадает с кремлевской точкой зрения на происходящее в мире. Вот только несколько громких заголовков: „Орешник в деле“, „Для Прибалтики оккупация будет подарком судьбы“, „Засуха мозгов Европы“, „Как Прибалтика становится „Украиной““ и т.д.
Самый популярный ролик Беседина в YouTube, посвященный российской ракете „Орешник“. Его посмотрели более 2,8 млн человек.
Подбор гостей для видеороликов у Беседина тоже весьма специфический: в семи из 20 выпусков, преодолевших рубеж в 100 тысяч просмотров, в том числе и в двух самых популярных, главным героем является Яков Кедми. Это бывший израильский дипломат, родившийся в СССР, успевший принять участие в Войне Судного дня, который с 2010 годов регулярно комментировал международную политику на российских государственных телеканалах, в том числе в передачах Владимира Соловьева – одного из главных прокремлевских пропагандистов. Именно Яков Кедми рассуждает у Беседина о применении Россией ракеты „Орешник“ для удара по украинскому Днепру, повторяя основные российские нарративы об уникальности этой ракеты и о якобы беспрецедентных разрушениях, вызванных этим ударом. Первый ролик на эту тему появился 22 ноября, и когда он преодолел отметку в два миллиона просмотров, стало понятно, что такую комбинацию темы и спикера нужно использовать повторно. Поэтому 10 декабря выходит очередной ролик, посвященный „Орешнику“, который снова становится крайне популярным: сейчас у него 2,4 миллиона просмотров.
Тональность видеороликов Беседина совпадает с кремлевскими нарративами. Источник: скриншот, YouTube.
Среди гостей, также вызывающих повышенный интерес у подписчиков Беседина – бывший украинский дипломат, обозреватель государственного информагентства „Россия сегодня“ Ростислав Ищенко; постоянный член „Изборского клуба“, публицист Михаил Хазин; основатель и идейный лидер общественной организации „Профсоюз граждан России“ Николай Стариков, а также другие подобные комментаторы, продвигающие кремлевские нарративы под видом аналитики.
Вести свой канал на Youtube Олег Беседин начал еще в августе 2012 года. Среди первых роликов – интервью с участниками и организаторами очередного съезда Международного совета российских соотечественников, тогдашним мэром Таллинна Эдгаром Сависааром, старейшиной столичного района Ласнамяэ Ольгой Ивановой и сюжеты о столичной жизни, которые изначально предназначались для телеканала TVN. Этот небольшой телеканал, доступный только в кабельных сетях, также принадлежит команде Беседина.
Рейтинги этого телеканала узнать невозможно, поскольку Kantar Emor, единственная социологическая фирма, занимающаяся в Эстонии исследованием телеаудитории, не включает TVN в свои опросы.
В 2019 году фонд „Русский мир“ поддержал создание документального цикла об истории русской культуры в Эстонии. Источник: скриншот, YouTube.
Зато точно известно, что часть видеоконтента производилась за счет средств из российских государственных фондов. Так, например, на канале Беседина в YouTube есть исторический документальный сериал „Незарастающие русские тропы в Эстонии“. Появился цикл в 2019 году и, судя по заставке, создан он был при поддержке фонда „Русский мир“, открытого в 2007 году по указу президента РФ Владимира Путина для популяризации русского языка и культуры. Правда, по популярности сериал этот даже близко не может конкурировать с роликами про „Орешник“: за пять лет его посмотрели всего 5-6 тысяч человек.
В заключение хочется отметить еще несколько моментов. Судя по тексту части комментариев, которых, кстати, под обоими роликами об „Орешнике“ немало — восемь и пять тысяч соответственно, значительная часть аудитории Беседина находится за пределами Эстонии. И даже если предположить, что при продвижении контента использовалась „накрутка“, то нельзя отрицать одного факта: Олег Беседин вышел на новый уровень в распространении прокремлевской информации.