Анвельт об отношениях ЭПЦ МП и МВД: я бы не сказал, что есть некий топор войны
Государство в этом году активно пыталось изменить закон, чтобы помешать тем, кто угрожает безопасности Эстонии. Их правительство искало в церквях и среди российских граждан, пишет RusErr.
„Когда-то Владимир Ильич Ленин сказал, что религия – это опиум для народа. Любая религия и конфессия влияет на мировоззрение людей, на то, как они относятся, в том числе к государству, то есть, в какой-то степени она затрагивает понятия „опасность“ и „безопасность“. Взять тех же исламистов, которые также принадлежат к определенной конфессии. За ними надо присматривать. Церковь не должна быть под управлением органа, подконтрольного властями страны, которая сегодня считается агрессором“, – сказал эксперт в области безопасности и бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт.
На вопрос, сделала ли Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) все от себя зависящее, чтобы закопать топор войны с МВД, Анвельт ответил: „Я бы не сказал, что есть некий топор войны. Думаю, стороны до сих пор ищут способ сбалансировать свои отношения. Они пока топчутся на месте, и я не думаю, что проблема тут только в церкви. Возможно, если МВД будет более решительным и даст знать, что будет завтра, то и ЭПЦ будет вести себя иначе. Пока же церковь не понимает, что ее ждет, то прийти к какому-либо решению будет трудно“.
„Если конфликт или война сейчас прекратится, – а я уверен, что в следующем году нас в этой области ждут большие перемены – тогда у нас будет два сценария. У России появится больше сил заниматься гибридными атаками в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Для нас в этом смысле это не очень выгодно. У них появится возможность набраться сил – моральных, физических, финансовых, чтобы начать какой-то другой конфликт“, – сказал Анвельт.
Люди устали от конфликтов внутренних и внешних. Обществу нужна передышка и в следующем году оно получит желанную паузу, говорит бывший министр, но вот надолго ли, не возьмется прогнозировать ни один эксперт.
Епископ Даниил: „Если кто-то является носителем некоего агрессивного настроения, то это уж точно не благодаря чему-то услышанному с церковного амвона“
RusDelfi писал, что ЭПЦ МП уверила, что не участвует в политических процессах, и ее мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено ранее. В конце сентября ЭПЦ МП отправила в МВД очередной официальный ответ.
В большом интервью RusDelfi епископ Даниил сказал: „Мы в течение двух с половиной лет своими поступками показываем, что не представляем никакой угрозы. Не совершаем никаких противоправных действий и не призываем к этому. Не произносим ни в храме, ни вне храмов политических речей. В наших храмах ежедневно молятся многие украинские беженцы, бежавшие от войны и нашедшие здесь место, где они получают подкрепление для своих душевных и духовных сил. Наше „оружие“ - это молитва. Мы ежедневно молимся, „за богохранимую страну нашу, где мы живем, за народ, власти и воинство ея, чтобы жить тихой и безмятежной жизнью во всяком благочестии и чистоте“. Мы также молимся за патриарха, и митрополита, за епископат, чтобы они „право правили слово Господне истинно“.
Если кто-то является носителем некоего агрессивного настроения, то это уж точно не благодаря чему-то услышанному с церковного амвона.
Если мы пока не видим, чтобы наши молитвы принесли те плоды, которых все ожидают, значит, нам надо продолжить свою молитву. В конечном итоге остается обвинение против нас, что в будущем мы можем представлять из себя угрозу. По этой логике, любая хозяйка, которая взяла на кухне в руки нож, чтобы почистить картошку, или любой водитель, как только сел за руль машины, может быть угрозой для окружающих. Допустимо ли преследовать кого-либо на основании чьих-то фантазий и моделей злоупотреблений?“