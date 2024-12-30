Анвельт об отношениях ЭПЦ МП и МВД: я бы не сказал, что есть некий топор войны

„Когда-то Владимир Ильич Ленин сказал, что религия – это опиум для народа. Любая религия и конфессия влияет на мировоззрение людей, на то, как они относятся, в том числе к государству, то есть, в какой-то степени она затрагивает понятия „опасность“ и „безопасность“. Взять тех же исламистов, которые также принадлежат к определенной конфессии. За ними надо присматривать. Церковь не должна быть под управлением органа, подконтрольного властями страны, которая сегодня считается агрессором“, – сказал эксперт в области безопасности и бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт.

На вопрос, сделала ли Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) все от себя зависящее, чтобы закопать топор войны с МВД, Анвельт ответил: „Я бы не сказал, что есть некий топор войны. Думаю, стороны до сих пор ищут способ сбалансировать свои отношения. Они пока топчутся на месте, и я не думаю, что проблема тут только в церкви. Возможно, если МВД будет более решительным и даст знать, что будет завтра, то и ЭПЦ будет вести себя иначе. Пока же церковь не понимает, что ее ждет, то прийти к какому-либо решению будет трудно“.

„Если конфликт или война сейчас прекратится, – а я уверен, что в следующем году нас в этой области ждут большие перемены – тогда у нас будет два сценария. У России появится больше сил заниматься гибридными атаками в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Для нас в этом смысле это не очень выгодно. У них появится возможность набраться сил – моральных, физических, финансовых, чтобы начать какой-то другой конфликт“, – сказал Анвельт.

Люди устали от конфликтов внутренних и внешних. Обществу нужна передышка и в следующем году оно получит желанную паузу, говорит бывший министр, но вот надолго ли, не возьмется прогнозировать ни один эксперт.

Епископ Даниил: „Если кто-то является носителем некоего агрессивного настроения, то это уж точно не благодаря чему-то услышанному с церковного амвона“