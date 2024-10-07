07.10.2024, 07:00
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Епископ Даниил: „Мы устали от этой травли. О политике мы в церкви не говорим, у нас молятся и украинские беженцы“
ФОТО: | Delfi Meedia
Страсти вокруг Эстонской православной церкви Московского патриархата не утихают. В сентябре канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс обратился с официальным письмом к епископату ЭПЦ МП по поводу речи патриарха Кирилла, произнесенной 28 августа, в которой последний назвал столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, „важными духовными центрами единой Святой Руси“.
ЭПЦ МП подтвердила, что не участвует в политических процессах, и ее мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено ранее. В конце сентября ЭПЦ МП отправила в МВД очередной официальный ответ. В течение последнего месяца тема оставалась крайне горячей, церковь же отвечала на все заявления сдержанно.
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