БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Епископ Даниил: „Мы устали от этой травли. О политике мы в церкви не говорим, у нас молятся и украинские беженцы“

ЭПЦ МП подтвердила, что не участвует в политических процессах, и ее мнение по поводу высказываний Патриарха уже выражено ранее. В конце сентября ЭПЦ МП отправила в МВД очередной официальный ответ. В течение последнего месяца тема оставалась крайне горячей, церковь же отвечала на все заявления сдержанно.