Война России против Украины мотивирует жителей стран Балтийского моря вставать под ружье
Почти во всех странах Балтийского региона после начала российской захватнической войны стали активно развиваться добровольческие военизированные организации, пишет Propastop.
Из всех стран региона только в Германии и Финляндии отсутствуют аналогичные объединения. В этих странах после Второй мировой войны были введены ограничения, согласно которым военной подготовкой граждан проводить только армия. В Германии так и не возникло желания менять эти правила. В Финляндия ограничения были сняты, но ее хорошо функционирующая система национальной обороны изначально выстраивалась иначе, чем у соседей.
После начала российской агрессии против Украины в 2022 году в остальных странах Балтийского региона добровольческие подразделения резко нарастили численность, получили от государства дополнительную материальную поддержку, и перед ними были поставлены новые задачи.
В подобных подразделениях стран Балтийского моря сейчас состоит около 175 000 добровольцев, и их число стремительно растет. Доля членов эстонского Кайтселийта по сравнению с численностью населения (2,2 процента) может быть хорошей целевым показателем для соседей, которого им еще предстоит достичь.
Propastop подготовил обзор добровольческих подразделений в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Дании и Швеции, их стремительного развития после 2022 года и отдельно остановился на особенностях системы гособороны Финляндии.
Эстонский Кайтселийт
Эстонский Кайтселийт был основан 11 ноября 1918 года и является одной из старейших подобных организаций в регионе.
Численность
В первом квартале 2024 года численность Кайтселийта превысила отметку в 30 000 человек, что составляет примерно 2,2% от всего населения Эстонии.Главное изменение, произошедшее после начала агрессивной войны России против Украины, связано с увеличением числа членов Кайтселийта. С момента нападения России на Украину к Лиге присоединилось более четырех тысяч человек. Наибольший рост числа членов наблюдается в подразделении киберзащиты (70%) и в женском подразделении Naiskodukaitse, где в некоторых регионах число членов увеличилась на 100%.
Структура и задачи
Структура Кайтселийта включает в себя генштаб, четыре территориальных округа, 15 региональных батальонов, подразделение киберзащиты, службу охраны, школу, женскую организацию (Naiskodukaitse), а также молодежные структуры „Молодые орлы“ (Noored Kotkad) и „Дочери Отечества“ (Kodutütred).
Повышение готовности к защите,
Укрепление патриотических чувств граждан,
Подготовка страны к вооруженной обороне,
Организация военной подготовки и других видов обучения.
Кайтселийт также может быть задействован в разрешении чрезвычайных ситуаций, кризисов, вооруженной обороне страны и участии в международном военном сотрудничестве.
В 2023 году Кайтселийт подготовил 10 000 резервистов, которые участвуют в территориальной обороне наряду с добровольцами самого Кайтселийта.
Латвийская Zemessardze
Zemessardze, что в переводе с латышского означает „территориальная оборона“, была основана 23 августа 1991 года.
Численность
К концу 2023 года численность Zemessardze превысила отметку в 10 000 человек. Кроме того, под управлением Zemessardze находится молодежная организация Jaunsardze („Молодежная оборона“), насчитывающая около 8000 членов. Её можно сравнить с эстонскими организациями „Молодые орлы“ (Noored Kotkad) и „Дочери Отечества“ (Kodutütred).Таким образом, в латвийских организациях территориальной обороны, включая молодежь, состоит около 18 000 человек, что составляет 1% населения Латвии.
Как и в случае с Кайтселийтом, численность Zemessardze значительно выросла. Если в 2022 году в Латвии насчитывалось 8100 активных членов территориальной обороны, то сейчас их на 20% больше. Также, как и в Эстонии, наблюдается большой интерес к участию среди женщин, которые уже составляют более 20% членов Zemessardze.
Структура и задачи
Zemessardze разделена на четыре территориальные бригады. Основные задачи организации:
Территориальная защита населения и государства,
Гражданская оборона и управление кризисами,
Обучение и международное сотрудничество.
После миграционного кризиса 2021 году Zemessardze активно помогает охранять государственную границу.
После начала войны России против Украины в 2022 году Латвия приступила к восстановлению обязательной воинской службы, прохождение которой теперь возможно несколькими способами. Один из них — заключение пятилетнего контракта с Zemessardze, в рамках которого призывник обязан участвовать в учениях 20 дней в году. Благодаря этому численность Zemessardze в ближайшие годы должна увеличиться до 16 000 человек.
Изменения коснулись и деятельности Jaunsardze. С 2024 года инструкторы Jaunsardze преподают основы национальной обороны всем школьникам в возрасте 15-18 лет. Таких учащихся в Латвии насчитывается порядка 33 000 человек. Это означает, что вместе с членами Jaunsardze основы национальной обороны изучили 41 000 латвийских молодых людей.
Литовские KASP и Šaulių sąjunga
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP), что в переводе означает „Силы добровольной национальной обороны“, были созданы 17 января 1991 года. Литовский союз стрелков (Lietuvos šaulių sąjunga) был основан 27 июня 1919 года.
Численность членов
KASP насчитывает около 5600 членов. В Литовском союзе стрелков на конец 2023 года состояло примерно 9000 членов, 700 кандидатов и 6000 молодых членов.Таким образом, в литовских добровольческих организациях национальной обороны состоит около 21 000 граждан, что составляет примерно 0,7% населения Литвы. К осени 2023 года в KASP вступили 1200 новых членов, а в Союз стрелков с 2022 года присоединились более 2000 человек.
Структура и задачи
KASP, разделенные на шесть региональных подразделений, входят в состав сухопутных войск Литвы. Присоединиться к KASP могут граждане Литвы в возрасте от 18 до 55 лет, заключив контракт на 3–5 лет. Для выполнения условий контракта добровольцы должны проходить военную подготовку в течение 20–50 дней в год. Этот формат также позволяет пройти обязательную военную службу в Литве.
Союз стрелков является поддерживаемой государством военной гражданской организацией, которая разделена на десять региональных полков. Основные задачи Союза стрелков включают подготовку граждан к вооруженному сопротивлению, участие в управлении кризисами и обучение молодежи основам национальной обороны.
С 2024 года уроки национальной обороны стали обязательными для учеников 9-го класса. После начала российской агрессивной войны роль Союза стрелков в обороне Литвы значительно возросла, увеличилась ответственность организации за национальную оборону и управление кризисами.
С 2020 года финансирование Союза стрелков увеличилось в шесть раз. Организация приобрела значительное количество нового оборудования и вооружения, а правительство планирует увеличить численность членов Союза стрелков до 50 000 человек. Подобно Латвии и Польше, литовские добровольческие организации национальной обороны активно участвуют в обеспечении безопасности государственной границы.
Польская WOT
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), или территориальная оборона, является самым молодым подразделением вооруженных сил Польши, созданным 1 января 2017 года. Подобно Литве, в Польше существует исторический Союз стрелков (Związek Strzelecki), однако он в настоящее время не выполняет прямых функций в сфере национальной обороны.
Численность членов
В состав WOT в настоящее время входят около 40 000 добровольцев. С 2022 года численность организации увеличилась на 8000 человек. Несмотря на то, что доля членов WOT составляет всего около 0,1% от общего населения Польши, численность продолжает быстро расти.
Структура и задачи
WOT состоит из 18 территориальных бригад, специализированных подразделений и тренировочных центров. Основные задачи территориальной обороны включают реагирование на кризисы, защиту границ и обеспечение безопасности граждан при различных угрозах.
С 2022 года организации были поручены новые задачи, включая усиленную роль в охране границ и участие в проведении местных и международных учений. Как и в Латвии и Литве, WOT играет важную роль в защите границ, особенно после миграционного кризиса, начавшегося в 2021 году.
Кроме того, в октябре 2022 года Министерство обороны Польши запустило программу „Тренируйся с армией“, которая предоставляет гражданским лицам базовые знания о военной жизни. В программе уже приняли участие более 20 000 поляков.
Датский Hjemmeværnet
Hjemmeværnet, или Силы национальной обороны Дании, начали формироваться сразу после окончания Второй мировой войны, а официально организация была создана 1 апреля 1949 года.
Численность
В Hjemmeværnet насчитывается около 13 400 активных добровольцев и 30 000 резервистов — всего 43 400 членов, что составляет примерно 0,7% от населения страны. (Публичные данные не предоставляют информации об изменениях численности членов после 2022 года.)
Структура и задачи
Датские Силы национальной обороны делятся на три части: силы национальной обороны сухопутных войск, военно-морских сил и военно-воздушных сил. Основная задача Hjemmeværnet — поддержка вооружённых сил страны в выполнении различных задач.
После начала полномасштабной войны России против Украины в обязанности Hjemmeværnet добавились новые функции, связанные с приёмом союзных сил НАТО и их техники, а также с обеспечением их транспортировки.
Шведский Hemvärnet
Hemvärnet, или силы территориальной обороны Швеции, были созданы 29 мая 1940 года в ответ на начало Второй мировой войны.
Численность
В Hemvärnet состоит 22 000 добровольцев, что составляет 0,2% от населения Швеции. Количество заявлений на вступление в Hemvärnet в 2022 году выросло на 619%. По сравнению с 2020 годом число членов увеличилось как минимум на 2 000, но очередь на вступление остается длинной.
Структура и задачи
Hemvärnet разделен на 40 легкопехотных батальонов, которые входят в состав четырёх военных округов.Основные задачи организации включают территориальную оборону Швеции, защиту важной инфраструктуры, поддержку гражданского населения и реагирование на кризисы, а также международное сотрудничество.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Швеция увеличила объем подготовки и уровень готовности Hemvärnet. Больше внимания стало уделяться угрозам гибридной войны, информационным операциям и предотвращению саботажа.
Финские организации
После Второй мировой войны условия Парижского мирного договора 1947 года наложили ограничения, которые не позволяли Финляндии создать собственный Союз обороны (аналог территориальной обороны). Поэтому с начала Холодной войны финны сосредоточились на создании масштабной, боеспособной резервной армии.
С окончанием Холодной войны Финляндия объявила ограничения, наложенные Парижскими договорами, утратившими силу. Тем не менее, страна сохранила модель резервной армии. В настоящее время в Финляндии насчитывается 870 000 резервистов, что составляет 15% населения и делает её одной из крупнейших военных сил в Европе.
Дополнительно, после снятия ограничений в 1993 году была создана организация Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) — Ассоциация национальной оборонной подготовки. Она объединяет различные гражданские организации, в которых состоит 40 000 членов (0,7% населения). Члены MPK участвуют в учениях по национальной обороне и могут привлекаться для решения кризисных ситуаций.
К MPK также относятся региональные силы (maakuntajoukot), которые оказывают поддержку в проведении оборонных учений. В состав региональных сил входит 5 000 активных резервистов, связанных контрактами. Их задачи схожи с функциями территориальных сил обороны в других странах.
Выводы
За пределами Балтийского региона добровольческие военизированные подразделения не так распространены. Наиболее известные аналогичные организации существуют в Соединенных Штатах, Канаде, Норвегии, Великобритании и Украине, однако в других странах мира это скорее редкость.
В Балтийском регионе все более распространено мнение, что защита свободного государства также означает защиту личной свободы гражданина. То, что это вдохновляет людей на действия, заставляя их инвестировать свое время и усилия в военную подготовку и подготовку к кризисам, свидетельствует о силе общества.
По этой причине наш Кайтселийт является довольно заметной организацией как в мире, так и в странах Балтийского региона.
Чем больше свободных граждан активно участвуют в местных добровольческих подразделениях в наших странах, тем сложнее Кремлю будет пойти на провокацию в этом регионе. Балтийские страны создали для своих граждан наилучшие условия для подготовки к защите родины.
Надеемся, что в будущем число граждан, активно участвующих в обороне у наших соседей, продолжит расти и приблизится к нынешнему уровню Эстонии.