Война России против Украины мотивирует жителей стран Балтийского моря вставать под ружье

Из всех стран региона только в Германии и Финляндии отсутствуют аналогичные объединения. В этих странах после Второй мировой войны были введены ограничения, согласно которым военной подготовкой граждан проводить только армия. В Германии так и не возникло желания менять эти правила. В Финляндия ограничения были сняты, но ее хорошо функционирующая система национальной обороны изначально выстраивалась иначе, чем у соседей.

После начала российской агрессии против Украины в 2022 году в остальных странах Балтийского региона добровольческие подразделения резко нарастили численность, получили от государства дополнительную материальную поддержку, и перед ними были поставлены новые задачи.

В подобных подразделениях стран Балтийского моря сейчас состоит около 175 000 добровольцев, и их число стремительно растет. Доля членов эстонского Кайтселийта по сравнению с численностью населения (2,2 процента) может быть хорошей целевым показателем для соседей, которого им еще предстоит достичь.

Propastop подготовил обзор добровольческих подразделений в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Дании и Швеции, их стремительного развития после 2022 года и отдельно остановился на особенностях системы гособороны Финляндии.

Эстонский Кайтселийт

Эстонский Кайтселийт был основан 11 ноября 1918 года и является одной из старейших подобных организаций в регионе.

Численность

В первом квартале 2024 года численность Кайтселийта превысила отметку в 30 000 человек, что составляет примерно 2,2% от всего населения Эстонии.Главное изменение, произошедшее после начала агрессивной войны России против Украины, связано с увеличением числа членов Кайтселийта. С момента нападения России на Украину к Лиге присоединилось более четырех тысяч человек. Наибольший рост числа членов наблюдается в подразделении киберзащиты (70%) и в женском подразделении Naiskodukaitse, где в некоторых регионах число членов увеличилась на 100%.

Структура и задачи