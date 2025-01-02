Какие тайны скрывает закрытый Telegram-чат KOOS?

Telegram-чат KOOS: закрытая сеть с ограниченным доступом

Чат KOOS в Telegram остается строго контролируемым пространством, доступ к которому для новичков практически закрыт. И хотя на главной странице KOOS все еще размещена неактивная ссылка на чат, она скорее отголосок прошлого. Для тех, кто не подписался на чат до весны 2023 года, когда ссылка была отключена, шансы попасть в профильный чат минимальны. Он сравнительно мал – там всего 778 участников, но при этом очень активен. В нем регулярно публикуется и репостится контент из других прокремлевских групп и внешних источников, таких как YouTube и новостные издания, часто российского происхождения.

Олег Иванов: владелец, которого почти нет

Олег Иванов публично заявил о своем уходе из KOOS 13 декабря. Однако он по-прежнему числится в партийных регистрах KOOS и, что примечательно, сохраняет право собственности на закрытый Telegram-канал KOOS. Его российский номер телефона также открыто указан в его Telegram-профиле.

Активность Иванова в чате минимальна. Когда он все же публикует сообщения, это в основном видео с его личного канала, что указывает на его явное предпочтение в плане самопиара вместо активного участия в сообществе KOOS.

Внутри администрации чата KOOS

Олег Беседин

Администрация закрытого Telegram-чата KOOS представляет собой эклектичную группу людей, среди которых есть как публичные фигуры, так и личности, окутанные тайной. Среди них выделяются одиозные фигуры, такие как Олег Беседин, который, несмотря на то, что не состоит в KOOS или какой-либо другой политической партии Эстонии, числится администратором, но никогда ничего не публикует.

Ольга Тамвилиус