Какие тайны скрывает закрытый Telegram-чат KOOS?
Telegram-чат KOOS: закрытая сеть с ограниченным доступом
Чат KOOS в Telegram остается строго контролируемым пространством, доступ к которому для новичков практически закрыт. И хотя на главной странице KOOS все еще размещена неактивная ссылка на чат, она скорее отголосок прошлого. Для тех, кто не подписался на чат до весны 2023 года, когда ссылка была отключена, шансы попасть в профильный чат минимальны. Он сравнительно мал – там всего 778 участников, но при этом очень активен. В нем регулярно публикуется и репостится контент из других прокремлевских групп и внешних источников, таких как YouTube и новостные издания, часто российского происхождения.
Олег Иванов: владелец, которого почти нет
Олег Иванов публично заявил о своем уходе из KOOS 13 декабря. Однако он по-прежнему числится в партийных регистрах KOOS и, что примечательно, сохраняет право собственности на закрытый Telegram-канал KOOS. Его российский номер телефона также открыто указан в его Telegram-профиле.
Активность Иванова в чате минимальна. Когда он все же публикует сообщения, это в основном видео с его личного канала, что указывает на его явное предпочтение в плане самопиара вместо активного участия в сообществе KOOS.
Внутри администрации чата KOOS
Олег Беседин
Администрация закрытого Telegram-чата KOOS представляет собой эклектичную группу людей, среди которых есть как публичные фигуры, так и личности, окутанные тайной. Среди них выделяются одиозные фигуры, такие как Олег Беседин, который, несмотря на то, что не состоит в KOOS или какой-либо другой политической партии Эстонии, числится администратором, но никогда ничего не публикует.
Ольга Тамвилиус
Тамвилиус официально не связана с KOOS, хотя известна своими радикальными высказываниями по ключевым общественным вопросам, включая энергетику и избирательные права для неграждан. Она выступала против предложений отменить избирательные права для постоянных жителей без гражданства, подчёркивая их вклад в общество. Проживает в Нарве и является членом правления местного жилищного товарищества.
Ольга Быцько
Быцько, также не имеющая формальной связи с KOOS, открыла свою фирму в начале 2024 года в Кохтла-Ярве, Эстония. Однако о деятельности компании известно крайне мало, а публичные записи практически не содержат профессиональных деталей.
Алексей Тетерев
Единственный подтверждённый член KOOS среди администраторов, Тетерев – предприниматель из Таллинна. Его компании, KSELIA OÜ и ALYANS ARENDUS OÜ, занимаются установкой сантехнического оборудования и строительством жилых и нежилых зданий. Однако с осени 2024 года обе компании столкнулись с финансовыми трудностями, а их общий налоговый долг на момент публикации превышает 12 000 евро.
Роман Островский
Музыкант по профессии, Островский – гитарист и создатель семплов для группы NARASANTI, базирующейся в Таллинне. Группа, основанная в 2019 году, смешивает жанры ню-метал, рэпкор, металкор и джент, обращаясь к психологическим и социальным темам в своих произведениях.
10 мая 2024 года Харьюский уездный суд признал Аллана Хантсома, члена партии KOOS и пророссийского активиста, виновным по соглашению о признании вины в участии и поддержке разведывательной деятельности против Эстонии. Несмотря на его осуждение, его профиль до сих пор присутствует в закрытом чате KOOS с ироничным статусом: „был в сети давно“.
Айво Петерсон
Петерсон, арестованный в марте 2023 года Службой внутренней безопасности Эстонии (KAPO), в сентябре был обвинен в государственной измене. Его подозревают в содействии России в подрыве суверенитета Эстонии в период с октября 2022 по март 2023 года.
Гости из России
Олег Иванов дал указание пользователю под ником ZValeri установить контакт с человеком, скрывающимся под псевдонимом „Luna 2.0.“ Вскоре Luna 2.0 появилась на Telegram-канале KOOS. Как выяснилось, под этим именем скрывается Виктория Матуле, молодая гражданка Латвии с ярко выраженными пророссийскими взглядами.
Матуле известна как администратор Telegram-канала „Антифашисты Прибалтики“, созданного 5 ноября 2022 года и связанного с прокремлёвской деятельностью в странах Балтии. В группе также есть неактивные ссылки на чаты с таким описанием: „Обсуждение плана действий на случай втягивания Прибалтики в войну. Координация таллиннского подполья через Москву! Никаких личных встреч!“ Для каждого крупного города в Прибалтике предусмотрены отдельные чаты, однако все они неактивны.
В мае 2022 года Виктория Матуле оказалась в центре скандала во время несанкционированных празднований „Дня Победы“ в Риге, где она появилась в одежде цветов российского флага возле советского памятника. Этот жест, воспринятый как провокация на фоне продолжающейся войны в Украине, привлёк повышенное внимание латвийских властей.
После инцидента Виктория Матуле переехала в Россию, заявив, что находилась под наблюдением латвийских спецслужб. Тем не менее, чат Koos продолжает репостить материалы из канала „Антифашисты Прибалтики“ по сей день.
28 ноября 2022 года Служба государственной безопасности Латвии инициировала расследование против „Антифашистов Прибалтики“, выявив такие действия, как шпионаж в пользу России, оправдание её агрессии в Украине и поддержка военных действий. 20 октября 2023 года шесть человек, включая Викторию Матуле, были обвинены в руководстве или содействии преступной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненного заключения.
Алексей Межевич активно продвигает работу своего отца, профессора Николая Межевича, российского академика и президента Российской ассоциации балтийских исследований. Николай Межевич, имея 11 637 подписчиков в Telegram, использует свой канал для распространения кремлёвских нарративов о геополитике Балтии и усиления пророссийского контента. Деятельность семьи Межевичей служит примером того, как академические заслуги используются для продвижения государственных посланий в регионе.
Подпитка кремлёвских нарративов: каналы, популярные в чате KOOS
Чат KOOS превратился в площадку для усиления кремлёвских нарративов, регулярно публикуя контент из нескольких известных Telegram-каналов с пророссийской направленностью. Среди них:
Голос Мордора (163 439 подписчиков): канал, известный своими резкими комментариями и последовательным продвижением геополитических нарративов Москвы.
BALTNEWS (23 782 подписчика): ресурс, сосредоточенный на Балтийском регионе, транслирующий кремлёвскую точку зрения и дезинформацию, направленную на дестабилизацию единства региона.
ЖС Premium (45 720 подписчиков): платформа, сочетающая комментарии с новостями, часто совпадающими с пророссийскими позициями.
Zuben_co Новости (134 776 подписчиков): агрегатор новостей, публикующий материалы в духе российского госнарратива.
Скотт Pиттер по-русски (5347 подписчиков): материалы от этого спорного аналитика, известного своей прокремлёвской позицией, часто публикуются в чате для создания видимости „легитимности“ российской пропаганды.
ИноСМИ (157 535 подписчиков): канал, переводящий и усиливающий статьи из иностранной прессы, которые можно интерпретировать в поддержку кремлёвских нарративов.
Эти каналы коллективно усиливают пророссийскую повестку на различные темы, от геополитики Балтии до мировых событий.
Пророссийские каналы, нацеленные на страны Балтии: „Тени Прибалтики“ и „Балтология“
Чат KOOS также часто усиливает контент, публикуемых и в меньших Telegram-каналах, сфокусированных на странах Балтии, таких как Тени Прибалтики (381 подписчик) и Балтология (3 261 подписчик).
Тени Прибалтики специализируется на интерпретации событий в Эстонии, Латвии и Литве через пророссийскую призму, акцентируя внимание на культурных и политических разногласиях.
Балтология позиционирует себя как аналитический ресурс, однако её контент неизменно совпадает с геополитической линией Москвы, тонко подрывая единство Балтии и её связи с НАТО.
Несмотря на небольшой масштаб, эти каналы являются частью более широкой экосистемы пророссийской пропаганды, используя репосты в чатах вроде KOOS для расширения своего охвата и влияния на целевую аудиторию.
Любопытно, что все сообщения из чата KOOS за период с момента его создания в марте 2022 года до декабря 2023 года были удалены. Этот временной промежуток частично совпадает с периодом, в течение которого Айво Петерсона обвиняют в содействии России в подрыве суверенитета Эстонии (с октября 2022 по март 2023 года).
Самый свежий пост на данный момент — это видео с выступлением Путина, обсуждающего „нациста Зеленского“, сопровождаемое комментарием администратора чата KOOS: „Мощно! Прямо в глаз!“