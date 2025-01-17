Наряду со снижением предела родительской компенсации меняется система дополнительного заработка. Изменение коснется семей, в которых дети родятся уже в этом году
Максимальный размер родительской компенсации до сих пор был равен трем средним зарплатам по стране, но с начала 2026 года он будет снижен на треть. Хотя это сокращение коснется семей, где дети родятся в следующем году, изменение в системе работы и заработка во время воспитания ребенка почувствуют родители, чьи дети родятся уже сейчас, то есть в 2025 году. Особенно внимательными следует быть тем, кто планирует заработать больший дополнительный доход в декабре, пишет Pere ja kodu.
С 1 января 2026 года максимальный размер родительской компенсации будет снижен с трех средних заработных плат до двух средних заработных плат. Чтобы смягчить снижение максимальной ставки, будет снято ограничение на работу и получение дополнительного заработка во время ухода за ребенком.