Наряду со снижением предела родительской компенсации меняется система дополнительного заработка. Изменение коснется семей, в которых дети родятся уже в этом году

Максимальный размер родительской компенсации до сих пор был равен трем средним зарплатам по стране, но с начала 2026 года он будет снижен на треть. Хотя это сокращение коснется семей, где дети родятся в следующем году, изменение в системе работы и заработка во время воспитания ребенка почувствуют родители, чьи дети родятся уже сейчас, то есть в 2025 году. Особенно внимательными следует быть тем, кто планирует заработать больший дополнительный доход в декабре, пишет Pere ja kodu.