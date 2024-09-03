Правительство снижает предельную ставку родительской компенсации и устанавливает потолок для компенсации по болезни(6)
Сегодня в ходе обсуждения бюджета члены правительства пришли к решениям по экономии в социальной сфере. Самые большие изменения касаются установления потолка для компенсации по болезни и родительской компенсации.
Таким образом, к 2026 году максимальная ставка родительской компенсации будет снижена с нынешней трехкратной средней зарплаты до двукратной средней зарплаты. Это позволит в 2026 году сэкономить из госбюджета 13 миллионов евро. К 2027 году эта цифра увеличится до 27 миллионов евро в год. В прошлом году на родительские компенсации из госбюджета ушло 349 миллионов евро.
Снижение верхнего предела затронет около 3500 человек ежегодно, то есть примерно 12 процентов получателей родительской компенсации.
Также с 2025 года будет прекращена выплата пособия для одиноких пенсионеров людям, проживающим в домах по уходу, а с 2026 года государство прекратит выплату социального налога для супруга-иждивенца, воспитывающего ребенка/детей.
Чтобы компенсировать снижение верхнего предела компенсации, родительская компенсация будет оставаться прежней, даже если родитель в это время работает и получает зарплату.
С 2026 года будет установлен верхний предел компенсации по временной нетрудоспособности, который также будет привязан к средней зарплате в Эстонии за предыдущий календарный год. Верхний предел не распространяется на часть компенсации по болезни, выплачиваемую работодателем (дни 4-8). Это изменение принесет сфере медицинского страхования экономию в 4-4,4 миллиона евро ежегодно. Сейчас расходы на пособия по болезни и уходу составляют почти 150 миллионов евро, причем за последние десять лет расходы выросли на 92 миллиона.
Правительство перестанет выплачивать пособие одиноко проживающего пенсионера пенсионерам, проживающим в доме по уходу, поскольку в результате реформы сферы ухода государство уже покрывает большую часть расходов на дома по уходу и дополнительное пособие в размере 200 евро более не является уместным.
В 2025 году изменение коснется около 6700 человек, что составит порядка 10 процентов всех проживающих в одиночку пенсионеров. По прогнозам, это позволит сэкономить в следующем году примерно 1,34-1,54 миллиона евро. Для сравнения, общий бюджет пособия для одиноко проживающих пенсионеров в этом году составляет 17,9 миллионов евро.
С 2026 года прекратится уплата государством социального налога за супруга-иждивенца или зарегистрированного партнера, находящегося дома с детьми.
Цель изменения – направить обоих родителей на рынок труда, что обеспечит родителям, кроме медицинского страхования, еще и пенсионное страхование и страхование по безработице. Изменение не касается родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, и родителей, имеющих трех и более детей, за которых государство продолжит платить социальный налог.
По данным Кассы здоровья, в настоящее время государство выплачивает часть социального налога на медицинское страхование за 1051 супруга-иждивенца или зарегистрированного партнера. Далее эти люди смогут обратиться в Кассу по безработице, начать работать или заключить договор добровольного страхования.
Предполагается, что это изменение принесет в государственный бюджет 1,4-3,3 миллиона евро в год, но общее влияние будет зависеть от выбора людей.
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