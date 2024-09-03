Правительство снижает предельную ставку родительской компенсации и устанавливает потолок для компенсации по болезни

Таким образом, к 2026 году максимальная ставка родительской компенсации будет снижена с нынешней трехкратной средней зарплаты до двукратной средней зарплаты. Это позволит в 2026 году сэкономить из госбюджета 13 миллионов евро. К 2027 году эта цифра увеличится до 27 миллионов евро в год. В прошлом году на родительские компенсации из госбюджета ушло 349 миллионов евро.

Снижение верхнего предела затронет около 3500 человек ежегодно, то есть примерно 12 процентов получателей родительской компенсации.

Также с 2025 года будет прекращена выплата пособия для одиноких пенсионеров людям, проживающим в домах по уходу, а с 2026 года государство прекратит выплату социального налога для супруга-иждивенца, воспитывающего ребенка/детей.

Чтобы компенсировать снижение верхнего предела компенсации, родительская компенсация будет оставаться прежней, даже если родитель в это время работает и получает зарплату.

С 2026 года будет установлен верхний предел компенсации по временной нетрудоспособности, который также будет привязан к средней зарплате в Эстонии за предыдущий календарный год. Верхний предел не распространяется на часть компенсации по болезни, выплачиваемую работодателем (дни 4-8). Это изменение принесет сфере медицинского страхования экономию в 4-4,4 миллиона евро ежегодно. Сейчас расходы на пособия по болезни и уходу составляют почти 150 миллионов евро, причем за последние десять лет расходы выросли на 92 миллиона.

Правительство перестанет выплачивать пособие одиноко проживающего пенсионера пенсионерам, проживающим в доме по уходу, поскольку в результате реформы сферы ухода государство уже покрывает большую часть расходов на дома по уходу и дополнительное пособие в размере 200 евро более не является уместным.