Поправки к закону о семейных пособиях прошли первое чтение в Рийгикогу

В этом году верхний предел родительской компенсации составляет 4733,53 евро. При этом впредь родительская компенсация не будет уменьшается, если родитель работает и получает доход.

Поправки к закону о медицинском страховании предусматривают, что с 2025 года базовая ставка самоответственности за рецепт для застрахованного лица увеличится с 2,5 до 3,5 евро. С 1 апреля 2025 года увеличится плата за койко-место в больнице с 2,5 евро до 5 евро, а плата за амбулаторный визит к врачу-специалисту вырастет с 5 евро до 20 евро. Плата за посещение не увеличится для более уязвимых групп населения и, следовательно, по-прежнему будет составлять пять евро для получателей прожиточного пособия, людей с ограниченной трудоспособностью, детей до 19 лет, беременных женщин, людей старше 63 лет и безработных.

Если поставщик амбулаторных услуг специальной медицины берет застрахованное лицо под наблюдение или оставляет на лечение и требуются дальнейшие визиты, то далее плата за посещение может взиматься один раз в год.

Впервые будет установлен верхний предел компенсации по временной нетрудоспособности. С 2026 года верхний предел дневной компенсации по временной нетрудоспособности, аналогично родительской компенсации, составит двойную среднюю зарплату за предыдущий год, разделенную на 30. Работодатели и предприниматели-физические лица смогут компенсировать разницу между верхней границей компенсации и неполученным заработком без уплаты социального налога.

С 2026 года государство прекращает выплату социального налога за неработающего супруга или зарегистрированного партнера застрахованного лица, воспитывающего одного или двух детей в возрасте от 3 до 8 лет или от 3 до 6 детей, ни один из которых не младше 8 лет.