Пришлось возвращать государству детские пособия: в каких случаях семья теряет право на их получение?

„Ребенок не живет в Эстонии, но получает дотацию. Ребенку скоро 7 лет, пришло письмо от социальной службы, с просьбой оповестить, где ребенок будет учиться или если это домашнее обучение - сообщить об этом, если ребенок не живет в стране, также сообщить. Кто подскажет , как выйти из этой ситуации ?“, - такие посты не редкость в социальных сетях. Люди не спрашивают, законно ли получать от государства помощь, они ищут варианты того, как, в случае чего, обойти закон.