Пришлось возвращать государству детские пособия: в каких случаях семья теряет право на их получение?

Все больше семей на некоторое время выезжают из Эстонии, поскольку удаленная работа стала реальностью, и многие предпочитают, например, зимовать где-то в более теплом климате. Если в семье воспитываются дети, то возникает закономерный вопрос: а продолжит ли государство в этом случае выплачивать детские пособия?
„Ребенок не живет в Эстонии, но получает дотацию. Ребенку скоро 7 лет, пришло письмо от социальной службы, с просьбой оповестить, где ребенок будет учиться или если это домашнее обучение - сообщить об этом, если ребенок не живет в стране, также сообщить. Кто подскажет , как выйти из этой ситуации ?“, - такие посты не редкость в социальных сетях. Люди не спрашивают, законно ли получать от государства помощь, они ищут варианты того, как, в случае чего, обойти закон.
Так в каком случае выплата пособия на детей прекращается с отъездом семьи за пределы страны? В каком, напротив, продолжается? Что будет, если семья получала пособие, но после выяснилось, что не имела на это права?