Изменение родительской зарплаты: на кого и насколько сильно это повлияет, что нужно учитывать?

Несмотря на недавнюю реорганизацию и некоторое сокращение семейных пособий, Эстония по-прежнему в этом отношении остается одной из самых щедрых стран в мире. Что конкретно будут означать изменения родительских пособий в 2026 году, кого они коснутся и какую выгоду получит государство? Журналисты Pere ja Kodu задали эти вопросы профильному министерству.