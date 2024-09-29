29.09.2024, 21:15
Изменение родительской зарплаты: на кого и насколько сильно это повлияет, что нужно учитывать?(9)
Несмотря на недавнюю реорганизацию и некоторое сокращение семейных пособий, Эстония по-прежнему в этом отношении остается одной из самых щедрых стран в мире. Что конкретно будут означать изменения родительских пособий в 2026 году, кого они коснутся и какую выгоду получит государство? Журналисты Pere ja Kodu задали эти вопросы профильному министерству.
На вопросы отвечает Анетт Сихвер, советник по коммуникации Министерства социальных дел.
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