Новости Эстонии
29.09.2024, 21:15

Изменение родительской зарплаты: на кого и насколько сильно это повлияет, что нужно учитывать?

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Несмотря на недавнюю реорганизацию и некоторое сокращение семейных пособий, Эстония по-прежнему в этом отношении остается одной из самых щедрых стран в мире. Что конкретно будут означать изменения родительских пособий в 2026 году, кого они коснутся и какую выгоду получит государство? Журналисты Pere ja Kodu задали эти вопросы профильному министерству.

На вопросы отвечает Анетт Сихвер, советник по коммуникации Министерства социальных дел.

Когда и какие именно изменения произойдут в выплате родительского возмещения?

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