Вырастут ли цены? Что будет с пособиями? На что повлияет повышение минимальной зарплаты в Эстонии

Васк говорит, что работники и их семьи, живущие в нищете, в основном борются за удовлетворение основных потребностей и не могут откладывать деньги на черный день. Во многих случаях их зарплаты не хватает даже на повседневные расходы, не говоря уже о развлечениях и хобби. Такие люди чаще сталкиваются с социальными проблемами, включая психические расстройства, жилищные проблемы и социальную изоляцию. Такие проблемы могут быть непреодолимыми. В качестве примера Васк приводит случай, когда работающая кассиром в магазине мать-одиночка, решив сократить расходы на питание, чтобы обеспечить лучшую жизнь своим детям, потеряла сознание от голода на работе.

„В странах, где минимальная оплата труда составляет не менее 60% от медианной зарплаты или 50% от средней, зарплаты, как правило, выше, а работники более удовлетворены. Например, в Скандинавских странах, Германии и Швейцарии нестабильность заработной платы встречается гораздо реже, чем в Эстонии, – утверждает председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк . – Около десятой части работников живут в условиях бедности, и в последние годы это число увеличилось. И запланированное правительством повышение налогов может еще больше усугубить ситуацию“.

Два года назад Европейский союз принял Директиву о минимальной заработной плате с целью гарантировать справедливое минимальное вознаграждение и поддержать профсоюзы в улучшении условий труда и жизни работников. В соответствии с законодательством Эстонии было постановлено проводить коллективные переговоры, в ходе которых представители работников и работодатели могут договориться об условиях найма работников, включая заработную плату, льготы, рабочее время, время отдыха, здоровье и безопасность на рабочем месте. Коллективные договоры могут быть заключены на уровне компании или отрасли.

„Основная цель минимальной зарплаты – защитить работника, так как в переговорах о зарплате работник предположительно является более слабой стороной. Она направлена на снижение неравенства в оплате труда, что, судя по данным о распределении заработной платы в Эстонии, ей удается, а также на обеспечение прожиточного минимума, – объясняет экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар . – Таким образом, цели установления минимальной заработной платы благородны, но риск заключается в том, что слишком быстрое повышение минимальной заработной платы может вытеснить с рынка труда низкопроизводительные рабочие места и увеличить структурную безработицу“.

По словам Васк, хорошим примером является действующая система алиментов. Раньше алименты на несовершеннолетнего ребенка были привязаны к минимальному размеру оплаты труда – по закону размер алиментов не мог быть меньше половины минимального размера оплаты труда. Однако с 1 января 2022 года ситуация изменилась. Теперь размер алиментов рассчитывают исходя из потребностей ребенка, условий его жизни и финансовых возможностей родителей. Сумма складывается из базовой суммы и 3% от среднемесячной брутто-зарплаты за предыдущий год, и оба эти показателя меняются каждый год. „Другие пособия и льготы, связанные с минимальной заработной платой, должны быть изменены таким же образом“, – добавляет специалист.

„Минимальная заработная плата должна быть полностью отделена от всех налогов и сборов. Хотя штрафы, оценки в государственном секторе и многое другое уже отделено от минимальной зарплаты, многие пособия и льготы все еще связаны с ней. Например, размер пособия по уходу за ребенком каждое самоуправление определяет самостоятельно, и привязывать его к минимальной зарплате нет никаких оснований, – считает Кайя Васк. – Если местное самоуправление решает привязать плату за посещение, например, детского сада, к минимальной зарплате, это говорит о двух вещах: вопервых, о том, что чиновники пошли по легкому пути, поскольку между платой за посещение садика и минимальной зарплатой нет никакой логической связи; вовторых, о том, что это дает жителям повод потребовать изменить, уменьшить или вообще отказаться от этой привязки“.

„Согласно прогнозу Eesti Pank, опубликованному в сентябре, в следующем году экономика Эстонии все же начнет расти, однако восстановление не будет быстрым. Мы также ожидаем, что рост заработной платы продолжится и в следующем году, хотя и более медленными темпами, чем в этом году. Возможно, лучше было бы спросить, насколько логично повышать минимальную зарплату, учитывая экономическую ситуацию – безработицу выше среднего уровня, снижение производительности труда и общую неопределенность в отношении восстановления экономики. Вероятно, ответ на этот вопрос заключается в том, что по сравнению с хорошими временами в экономике, когда спрос на рабочую силу высок и ощущается ее нехватка, минимальную заработную плату можно было бы повысить более консервативно“, – констатирует Орсоля Соосаар.

Кайа Васк добавляет, что, как показывают исследования, повышение минимальной заработной платы не окажет значительного влияния на занятость и конкурентоспособность компаний в целом, однако может поставить микропредприятия в затруднительное положение. Чтобы справиться с ростом заработной платы, им приходится повышать цены на продукцию или услуги или снижать норму прибыли.

ся, – подчеркивает экономист. – Кроме того, высокая занятость может быть связана с тем, что работники, покинувшие рынок в результате повышения минимальной заработной платы, смогли перейти в более производительные фирмы, которые смогли расширить свое производство“.

„В целом опыт Эстонии не показывает, что повышение минимальной зарплаты привело к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Однако это не означает, что так будет и в будущем, поскольку минимальная зарплата продолжает расти по отношению к средней, а доля работников, зарабатывающих на уровне минималки, увеличивает-

В Эстонии соглашения о минимальной заработной плате являются результатом переговоров между профсоюзами. В коалиционном соглашении на 2023 год правительство поставило цель установить к 2027 году минимальную заработную плату в размере 60% от медианной заработной платы. В 2024 году минимальная зарплата будет составлять около 48% от медианной зарплаты.

Последнее, по словам Соосаар, несомненно, будет болезненно как для предприятий, чья бизнес-модель может стать неустойчивой в результате высокой минималки, так и для людей, остающихся без работы, поскольку немного меньшая минимальная зарплата гораздо лучше, чем полное отсутствие работы.

Пособие по безработице увеличится почти на 50 евро

Среди пособий и выплат, предоставляемых Кассой страхования от безработицы (Töötukassa), есть пособие по безработице, привязанное к минимальной заработной плате. Размер этого пособия устанавливается в госбюджете каждый год. „Стоит отметить, что размер пособия за 31 день не может быть меньше половины минимальной зарплаты за предыдущий календарный год. В этом году дневная ставка пособия составляет 11,70 евро, а за 31 день – 362,70 евро“, – говорит руководитель отдела по связям с общественностью Кассы по безработице Анника Коппель.

Она объясняет, что, поскольку в 2024 году минимальная зарплата составляет 820 евро, согласно законопроекту о государственном бюджете на 2025 год, с 1 января 2025 года дневная ставка пособия по безработице будет составлять 13,23 евро, а за 31 день – 410,13 евро: „Изменение размера пособия вступит в силу с 1 января“, – добавляет специалист.

Бюджет на 2025 год

Таллиннская городская управа представила городскому совету проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. Это на 69,9 миллиона евро, или на 5,7%, больше скорректированного бюджета на 2024 год. Наибольшая часть как инвестиционных, так и текущих расходов направлена на сферу образования и транспорт. Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что представленный бюджет сочетает в себе ответственность и амбициозность, делая акцент на инвестиции в будущее.

„Этот бюджет ставит в приоритет детей и семьи. Мы увеличим зарплаты учителей на 100 евро, снизим плату за детские сады до 50 евро в месяц и обеспечим лучший доступ к услугам в сфере душевного здоровья. Также для всех школьников и воспитанников детских садов будут организованы бесплатные образовательные экскурсии в зоопарк, Ботанический сад и Городской музей. С нового года в первых классах количество учеников не будет превышать 24 человек“, – отметил Осиновский.