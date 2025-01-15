Бывший чиновник PTA пошел под суд по обвинению в подделке документов

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры по расследованию экономических и коррупционных преступлений Кристель Пихлакас сообщила, что бывшему чиновнику PTA Владимиру Вахесаару предъявлено обвинение в должностном подлоге.

Обязанностью Вахесаара было проведение на мясоперерабатывающем предприятии Saku Lihameistrid послеубойной проверки мяса диких животных. Согласно обвинению, Вахесаар в позапрошлом году подделал на предприятии Saku Lihameistrid протоколы проверочных проб на трихинеллёз, взятых у кабанов при проведении надзора. В период с июля по август 2023 года Вахесаар фальсифицировал протоколы в восьми случаях, говорится в обвинительном заключении.

В протоколе Вахесаар отмечал, что он сам проводил анализы, пояснила Пихлакас. Однако в ходе уголовного дела было установлено, что в действительности Вахесаар игнорировал действующие требования. Он разрешал брать пробы сотруднику скотобойни, а сам при этом там не присутствовал. „Таким образом руководитель своей подписью подтверждал процедуру, которую он на самом деле не осуществлял“, - сообщила Пихлакас.

На предварительном заседании суда прокурор Пихлакас добавила, что в ходе следствия с помощью слежки были установлены также случаи, когда при взятии проб Вахесаар не находился даже в помещениях Saku Lihameistrid.

Прокуратура обвиняет Вахесаара в том, что он своими действиями подставил под угрозу здоровье населения, так как не обеспечил пищевую безопасность.

В то же время защитник Вахесаара присяжный адвокат Дмитрий Теплых потребовал, чтобы суд использовал в качестве доказательств выписки из базы данных PTA. „Это крайне важное обстоятельство — поставил ли он своим деянием кого-то в опасность или нет. Стаститика в целом показывает ситуацию, что эти пробы брались. Процент обнаружения [инфекционного заболевания] дает понять, что никто не подвергал опасности человеческие жизни“.

Первое судебное заседание по делу Владимира Вахесаара состоится 3 марта.