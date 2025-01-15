Бывший чиновник PTA пошел под суд по обвинению в подделке документов
В среду перед судом предстал бывший руководитель Пыхьяского регионального отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Владимир Вахесаар. Прокуратура обвиняет Вахесаара в фальсификации протокола по взятию проб у кабанов на предмет инфекционных заболеваний.
Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры по расследованию экономических и коррупционных преступлений Кристель Пихлакас сообщила, что бывшему чиновнику PTA Владимиру Вахесаару предъявлено обвинение в должностном подлоге.
Обязанностью Вахесаара было проведение на мясоперерабатывающем предприятии Saku Lihameistrid послеубойной проверки мяса диких животных. Согласно обвинению, Вахесаар в позапрошлом году подделал на предприятии Saku Lihameistrid протоколы проверочных проб на трихинеллёз, взятых у кабанов при проведении надзора. В период с июля по август 2023 года Вахесаар фальсифицировал протоколы в восьми случаях, говорится в обвинительном заключении.
В протоколе Вахесаар отмечал, что он сам проводил анализы, пояснила Пихлакас. Однако в ходе уголовного дела было установлено, что в действительности Вахесаар игнорировал действующие требования. Он разрешал брать пробы сотруднику скотобойни, а сам при этом там не присутствовал. „Таким образом руководитель своей подписью подтверждал процедуру, которую он на самом деле не осуществлял“, - сообщила Пихлакас.
На предварительном заседании суда прокурор Пихлакас добавила, что в ходе следствия с помощью слежки были установлены также случаи, когда при взятии проб Вахесаар не находился даже в помещениях Saku Lihameistrid.
Прокуратура обвиняет Вахесаара в том, что он своими действиями подставил под угрозу здоровье населения, так как не обеспечил пищевую безопасность.
В то же время защитник Вахесаара присяжный адвокат Дмитрий Теплых потребовал, чтобы суд использовал в качестве доказательств выписки из базы данных PTA. „Это крайне важное обстоятельство — поставил ли он своим деянием кого-то в опасность или нет. Стаститика в целом показывает ситуацию, что эти пробы брались. Процент обнаружения [инфекционного заболевания] дает понять, что никто не подвергал опасности человеческие жизни“.
Первое судебное заседание по делу Владимира Вахесаара состоится 3 марта.
Как ранее писал портал Delfi, в конце 2020 года, перед слиянием Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) с Сельскохозяйственным департаментом, Министерство сельской жизни наградило Вахесаара знаком отличия за „многолетнюю и эффективную работу в ветеринарии“.
„Мы хотим отметить Владимира Вахесаара за его долгую и плодотворную работу в ветеринарии. Более двадцати лет он проработал в Ветеринарно-пищевом департаменте руководителем ветеринарного и продовольственного сектора, сначала в Харьюмаа, а сейчас — руководителем Пыхьяского региона. Владимир — уважаемый, преданный своей работе и вдохновляющий подчиненных руководитель, компетентный и справедливый чиновник, который делает свою работу с душой. Он также является наставником и учителем для молодых сотрудников. В VTA он неоднократно удостаивался от своих подчиненных титула „Руководитель года“, - говорится в наградных документах.