Чиновник PTA подозревается в фальсификации документов

Согласно подозрению, руководитель Пыхьяского отделения PTA Владимир Вахесаар, уполномоченный осуществлять деятельность по ветеринарному надзору, подделывал протоколы проверок. Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что чиновник не проводил послеубойный ветеринарный осмотр мяса дичи в тех объемах и в том порядке, которые предусмотрены законом, а также фальсифицировали протоколы проверок с целью сокрытия невыполнения данного требования.

„В связи с этим у Пыхьяской окружной прокуратуры есть основания подозревать его в должностном подлоге (пункт 1 статьи 299 Пенитенциарного кодекса), за что суд может наказать его денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет“, - сказала прокурор Сирет Вахер-Торни.

„Это очень серьезный случай, поскольку действия подозреваемого хоть и помогали ускорить процесс ветеринарной проверки, но с точки зрения потребителей создавали серьезные риски, связанные с пищевой безопасностью“, - добавила она. По словам прокурора, собранные на данный момент доказательства не указывают на то, что этот этот риск воплотился в реальность.

Речь идет о предварительном подозрении, которое в ходе производства может измениться в ходе процедуры.

Расследование ведет Центральная криминальная полиция под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

В конце 2020 года, перед слиянием ветеринарно-пищевого департамента с сельскохозяйственным департаментом, министерство сельской жизни наградило Вахесаара знаком отличия за „многолетнюю и эффективную работу в ветеринарии“.

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