15.01.2025, 12:11
Адвокат потерпевших одержал первую победу над прокуратурой в процессе об убийстве блогера в Таллиннской тюрьме
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд будет выяснять, сыграло ли бездействие Таллиннской тюрьмы свою роль в убийстве youTube-блогера Сэма Карлоса Колька.
На судебном процессе по делу убившего youTube-блогера Сэма Карлоса Колька рецидивиста Марека Мадисоо, которого обвиняют еще в ряде преступлений, в среду было оглашено постановление суда, которое определяет дальнейший ход судебного разбирательства.
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