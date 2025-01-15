Адвокат потерпевших одержал первую победу над прокуратурой в процессе об убийстве блогера в Таллиннской тюрьме

На судебном процессе по делу убившего youTube-блогера Сэма Карлоса Колька рецидивиста Марека Мадисоо, которого обвиняют еще в ряде преступлений, в среду было оглашено постановление суда, которое определяет дальнейший ход судебного разбирательства.

Во-первых, было решено, что различные обвинения против Мадисоо будут объединены в одно уголовное дело. Это означает, что суд в рамках одного производства будет разбирать и недавнее убийство, и 13 предыдущих преступных эпизода, включая изнасилование и кражу у заключенного Таллиннской тюрьмы.