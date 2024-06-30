30.06.2024, 18:02
Убитый в тюрьме известный эстонский блогер делил камеру с молодым рецидивистом(3)
ФОТО: Delfi Meedia
В убийстве блогера Сэма Карлоса Колька, тело которого было обнаружено 22 июня в камере Таллиннской тюрьмы, подозревают его сокамерника, 25-летнего Марека Мадисоо, который к 21 году имел шесть действующих уголовных наказаний.
В 2020 году, когда Мадисоо было всего 20 лет, он находился за решеткой, получив в 2017 году почти пятилетний тюремный срок. Он подал прошение об условно-досрочном освобождении, но получил отказ.
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