Предприниматель Свен Пертенс подозревается в совершении двух экономических преступлений

В заявлении, направленном сегодня прессе, Пертенс сообщил, что вчера, 8 января, он был удивлен интересом правоохранительных органов как к нему лично, так и деятельности его компаний AS Trev-2 Grupp и SPK Investeeringud OÜ. По его словам, полиция провела обыски в его офисе, доме и автомобиле. „Мне предъявили подозрения по двум различным и не связанным между собой эпизодам. Подтверждаю, что не считаю себя виновным ни в одном из описанных Центральной криминальной полицией эпизодов и не причинил никому никакого ущерба“, - добавил Пертенс.

Пертенс пояснил, что в первом эпизоде ​​речь идет о продаже недвижимости, принадлежащей AS TREV-2 Grupp на Лагеди теэ в Таллинне в декабре 2023 года.

„Согласно подозрению, считается, что я, как член правления компании, действовал не в интересах предприятия, а в личных интересах, продав участки знакомому предпринимателю и позднее заработав на их перепродаже по более высокой цене. Могу прокомментировать, что действительно участвовал в заключении и реализации данной сделки, так как это входило в мои обязанности в соответствии с законом, уставом компании и решением совета, который стоит выше меня. Стоимость сделки была определена на основании официального акта оценщика, соответствующего профессиональному стандарту, и была одобрена советом AS TREV-2 Grupp“, - сообщил Пертенс.