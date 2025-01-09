Предприниматель Свен Пертенс подозревается в совершении двух экономических преступлений
Свен Пертенс, председатель правления и основной акционер строительной компании TREV-2 Group, получил подозрение в совершении двух экономических преступлений. Пертенс своей вины не признает и утверждает, что никому не причинил вреда.
В заявлении, направленном сегодня прессе, Пертенс сообщил, что вчера, 8 января, он был удивлен интересом правоохранительных органов как к нему лично, так и деятельности его компаний AS Trev-2 Grupp и SPK Investeeringud OÜ. По его словам, полиция провела обыски в его офисе, доме и автомобиле. „Мне предъявили подозрения по двум различным и не связанным между собой эпизодам. Подтверждаю, что не считаю себя виновным ни в одном из описанных Центральной криминальной полицией эпизодов и не причинил никому никакого ущерба“, - добавил Пертенс.
Пертенс пояснил, что в первом эпизоде речь идет о продаже недвижимости, принадлежащей AS TREV-2 Grupp на Лагеди теэ в Таллинне в декабре 2023 года.
„Согласно подозрению, считается, что я, как член правления компании, действовал не в интересах предприятия, а в личных интересах, продав участки знакомому предпринимателю и позднее заработав на их перепродаже по более высокой цене. Могу прокомментировать, что действительно участвовал в заключении и реализации данной сделки, так как это входило в мои обязанности в соответствии с законом, уставом компании и решением совета, который стоит выше меня. Стоимость сделки была определена на основании официального акта оценщика, соответствующего профессиональному стандарту, и была одобрена советом AS TREV-2 Grupp“, - сообщил Пертенс.
Второй эпизод касается выполнения первого этапа строительства основной инфраструктуры Rail Baltic в Харьюмаа. Компании AS TREV-2 Grupp и AllSpark OÜ одержали победу в конкурсе и 11 января 2024 года подписали договор закупки в качестве совместных претендентов. Подозрение основано на на том, что через полгода после этого Пертенс совершил нарушение, юридически классифицированное как „согласие на взятку в частном секторе“. "Утверждается, что я злоупотребил своей должностью, чтобы обеспечить субподрядчику через его субподрядчика заключение субподрядного договора на выполнение соответствующего этапа работ. Этот случай настолько запутан, что мне самому нужно углубиться, чтобы понять, откуда взялось такое толкование и кто пострадал. Подозрение кажется странным еще и потому, что выбор субподрядчиков в этом проекте, как и во всех других проектах TREV-2, делает проектная команда в сотрудничестве с руководителем направления, а не председатель правления“, - сказал Пертенс.
Он добавил, что с июня 2024 года вел переговоры о покупке контрольного пакета акций AS TREV-2 Grupp, поскольку предыдущий основной акционер, французская строительная группа Vinci Construction, хотела выйти из бизнеса. "6 августа по заключенному договору купли-продажи я приобрел 82% акций AS TREV-2 Grupp. После этого я по той же цене купил дополнительные акции у соакционеров, увеличив свою долю до 99,3%, и в ближайшее время планирую выкупить оставшиеся 0,7% акций у акционеров по той же цене. Поэтому мои интересы полностью совпадают с интересами TREV-2“, - рассказал Пертенс.
В своем заявлении Пертенс подчеркнул, что у него нет никаких споров с акционерами. „Все акционеры, с которыми я разговаривал, были заинтересованы в продаже своих акций“, - пояснил он.
Уголовное дело ведет Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции и возглавляет Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям.
По словам Пертенса, расследование нанесло ущерб деятельности компании, в том числе и экономический.
Как рассказал руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Айвар Сепп, он не может раскрыть точные детали дела в интересах предварительного расследования. Однако он подтвердил, что в среду сотрудники Центральной уголовной полиции провели различные следственные действия в местах, связанных с подозреваемыми.
„Центральная криминальная полиция предъявила 42-летнему мужчине и связанным с ним компаниям предварительное подозрение по статьям, касающимся дачи взятки в частном секторе, подделки документов и использования поддельных документов. Также предъявлено предварительное подозрение 60-летнему мужчине в получении взятки в частном секторе и злоупотреблении доверием“, - прокомментировал Сепп.