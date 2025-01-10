10.01.2025, 09:35
Мужчина, зарезавший своего знакомого: человек был бы жив, если бы прибыла полиция(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Могло бы ничего не случиться. Мне искренне жаль человека“, - сказал в четверг на судебном заседании Сергей Гаврилин, зарезавший летом прошлого года в поселке Эмари (Харьюмаа) своего знакомого. Полиция объяснила порталу Delfi логику своих действий в тот роковой вечер.
В четверг в Харьюском уездном суде на процессе по делу Гаврилина состоялось последнее заседание по существу. В конце месяца суд вынесет приговор.
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