Мужчина, зарезавший своего знакомого: человек был бы жив, если бы прибыла полиция

С последним словом выступил подсудимый Гаврилин (58). „Уважаемый суд. Видит Бог, я не хотел этого делать. Я сожалею от всего сердца, но что сделано, то сделано. Обратно ничего не вернуть, - сказал он. - Человек был бы жив, если бы на место прибыла полиция. Сказали конкретно, что не приедут. Но я не оправдываюсь, я виноват и готов понести наказание“, - сказал обвиняемый.