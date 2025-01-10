ЧП и криминал
10.01.2025, 09:35

Мужчина, зарезавший своего знакомого: человек был бы жив, если бы прибыла полиция

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„Я сожалею от всего сердца, но что сделано, то сделано“, - сказал подсудимый Сергей Гаврилин
„Я сожалею от всего сердца, но что сделано, то сделано“, - сказал подсудимый Сергей Гаврилин
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Могло бы ничего не случиться. Мне искренне жаль человека“, - сказал в четверг на судебном заседании Сергей Гаврилин, зарезавший летом прошлого года в поселке Эмари (Харьюмаа) своего знакомого. Полиция объяснила порталу Delfi логику своих действий в тот роковой вечер.

В четверг в Харьюском уездном суде на процессе по делу Гаврилина состоялось последнее заседание по существу. В конце месяца суд вынесет приговор.

С последним словом выступил подсудимый Гаврилин (58). „Уважаемый суд. Видит Бог, я не хотел этого делать. Я сожалею от всего сердца, но что сделано, то сделано. Обратно ничего не вернуть, - сказал он. - Человек был бы жив, если бы на место прибыла полиция. Сказали конкретно, что не приедут. Но я не оправдываюсь, я виноват и готов понести наказание“, - сказал обвиняемый.

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