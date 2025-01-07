ЧП и криминал
07.01.2025, 18:18

Дело бывших руководителей полиции: прокуроры настаивают на реальном тюремном заключении для одного из фигурантов

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Прокуроры Юрген Хюва (слева) и Алан Рюйтель (справа) запросили для Айвара Алавере и Эльмара Вахера условные сроки.
Прокуроры Юрген Хюва (слева) и Алан Рюйтель (справа) запросили для Айвара Алавере и Эльмара Вахера условные сроки.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Судебное разбирательство по делу бывших высокопоставленных чиновников полиции Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере вышло на финишную прямую. Суд вынесет приговор меньше чем через три месяца.

6 января в Харьюском уездном суде состоялись судебные прения по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников полиции, в ходе которых со стороны обвинения были запрошены наказания для обвиняемых в виде тюремного заключения, со стороны защиты — крупные компенсации. Государственные прокуроры Юрген Хюва и Алан Рюйтель добиваются для главного обвиняемого в афере с ротацией Эрика Хелдна наказания в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев, а также полутора лет за подстрекательство к должностному подлогу.

Прокуроры запросили назначить Хелдна наказание по совокупности в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев, большая часть которого будет условным. Прокуроры ходатайствуют о том, чтобы Хелдна провел за решеткой один месяц. Остальное наказание прокуроры предлагают не приводить в исполнение, если обвиняемый не совершит нового преступления в течение испытательного срока — трех лет.

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