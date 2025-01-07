Дело бывших руководителей полиции: прокуроры настаивают на реальном тюремном заключении для одного из фигурантов

6 января в Харьюском уездном суде состоялись судебные прения по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников полиции, в ходе которых со стороны обвинения были запрошены наказания для обвиняемых в виде тюремного заключения, со стороны защиты — крупные компенсации. Государственные прокуроры Юрген Хюва и Алан Рюйтель добиваются для главного обвиняемого в афере с ротацией Эрика Хелдна наказания в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев, а также полутора лет за подстрекательство к должностному подлогу.