07.01.2025, 18:18
Дело бывших руководителей полиции: прокуроры настаивают на реальном тюремном заключении для одного из фигурантов(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Судебное разбирательство по делу бывших высокопоставленных чиновников полиции Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере вышло на финишную прямую. Суд вынесет приговор меньше чем через три месяца.
6 января в Харьюском уездном суде состоялись судебные прения по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников полиции, в ходе которых со стороны обвинения были запрошены наказания для обвиняемых в виде тюремного заключения, со стороны защиты — крупные компенсации. Государственные прокуроры Юрген Хюва и Алан Рюйтель добиваются для главного обвиняемого в афере с ротацией Эрика Хелдна наказания в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев, а также полутора лет за подстрекательство к должностному подлогу.
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