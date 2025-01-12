ЧП и криминал
12.01.2025, 08:15

Несовершеннолетний подозреваемый в жестоком убийстве употребляет в тюрьме наркотики? Прокуратура провела проверку

 
Подозреваемый в убийстве в селе Таммисте - всё еще несовершеннолетний, поэтому его лицо затушевано, а имя - сокращено
Подозреваемый в убийстве в селе Таммисте - всё еще несовершеннолетний, поэтому его лицо затушевано, а имя - сокращено
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Тест на наркотики обвиняемого в жестоком убийстве 16-летнего К.К., сделанный в декабре в Вируской тюрьме, дал положительный результат. К сегодняшнему дню выяснено, что это был ложноположительный результат.

О положительной пробе на наркотики несовершеннолетнего задержанного К.К. стало известно на декабрьском судебном заседании, когда адвокат арестованного Тоомас Метсма ходатайствовал об освобождении своего подопечного под электронное наблюдение.

Прокуратура возражала против изменения меры пресечения и вдобавок к другим аргументам сообщила суду, что экспресс-тест на наркотики, взятый у молодого человека в декабре, оказался положительным. Конкретее — тест дал положительный результат на каннабиноиды или ТГК (англ. THC), что указывает на употребление марихуаны. Для выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело.

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