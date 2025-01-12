12.01.2025, 08:15
Несовершеннолетний подозреваемый в жестоком убийстве употребляет в тюрьме наркотики? Прокуратура провела проверку
ФОТО: | Delfi Meedia
Тест на наркотики обвиняемого в жестоком убийстве 16-летнего К.К., сделанный в декабре в Вируской тюрьме, дал положительный результат. К сегодняшнему дню выяснено, что это был ложноположительный результат.
О положительной пробе на наркотики несовершеннолетнего задержанного К.К. стало известно на декабрьском судебном заседании, когда адвокат арестованного Тоомас Метсма ходатайствовал об освобождении своего подопечного под электронное наблюдение.
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