Мнение
13.01.2025, 13:25

МНЕНИЕ | Зачем Америке Гренландия?

 
Чего добивается Дональд Трамп?
Самолет американского бизнесмена Дональда Трампа-младшего прибывает в Нуук, Гренландия, 7 января 2025 года.
Самолет американского бизнесмена Дональда Трампа-младшего прибывает в Нуук, Гренландия, 7 января 2025 года.
ФОТО: EMIL STACH | Scanpix

Зачем Дональду Трампу понадобилась Гренландия, самый большой и северный остров в мире, и Канада в придачу? Зачем ему вообще заявлять о присоединении стран – многолетних союзников США? Пока мир теряется в догадках, в Москве уже точат зубы на всю Восточную Европу, пишет Delfi.lv.

Сама постановка задачи – присоединить Канаду или Гренландию или вернуть „в родную гавань“ Панамский канал – заставляют думать о Трампе, как о политическом близнеце Владимира Путина. Но тот пошел гораздо дальше – не просто заявил о желаниях, он силой присоединяет Украину кусок за куском.

Путинская риторика Трампа

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