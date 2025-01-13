МНЕНИЕ | Зачем Америке Гренландия?

Зачем Дональду Трампу понадобилась Гренландия, самый большой и северный остров в мире, и Канада в придачу? Зачем ему вообще заявлять о присоединении стран – многолетних союзников США? Пока мир теряется в догадках, в Москве уже точат зубы на всю Восточную Европу, пишет Delfi.lv.