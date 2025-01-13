13.01.2025, 13:25
МНЕНИЕ | Зачем Америке Гренландия?
Чего добивается Дональд Трамп?
ФОТО: | Scanpix
Зачем Дональду Трампу понадобилась Гренландия, самый большой и северный остров в мире, и Канада в придачу? Зачем ему вообще заявлять о присоединении стран – многолетних союзников США? Пока мир теряется в догадках, в Москве уже точат зубы на всю Восточную Европу, пишет Delfi.lv.
Сама постановка задачи – присоединить Канаду или Гренландию или вернуть „в родную гавань“ Панамский канал – заставляют думать о Трампе, как о политическом близнеце Владимира Путина. Но тот пошел гораздо дальше – не просто заявил о желаниях, он силой присоединяет Украину кусок за куском.
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