Если Эстония станет новой целью России, поможет ли нам ближайший человек Путина – Антон Вайно?

В прошлом году в СМИ Эстонии появилось несколько статей, посвященных высокопоставленному и богатейшему кремлевскому чиновнику Антону Вайно. Вероятно, это связано с тем, что весной 2024 года этот Вайно был переназначен руководителем администрации президента РФ. Эту должность он занимает с 2016 года. Таким образом, Вайно пересидел всех своих предшественников.