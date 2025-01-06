Мнение
06.01.2025, 15:54

Если Эстония станет новой целью России, поможет ли нам ближайший человек Путина – Антон Вайно?

 
Руководитель администрации президента России Антон Вайно
Руководитель администрации президента России Антон Вайно
ФОТО: Maxim Shemetov | Scanpix

Существует мнение, что руководитель администрации президента России Антон Вайно, имеющий эстонские корни, в случае вооруженной российской агрессии против Эстонии сумеет отстоять родину своего дедушки Карла Вайно.

В прошлом году в СМИ Эстонии появилось несколько статей, посвященных высокопоставленному и богатейшему кремлевскому чиновнику Антону Вайно. Вероятно, это связано с тем, что весной 2024 года этот Вайно был переназначен руководителем администрации президента РФ. Эту должность он занимает с 2016 года. Таким образом, Вайно пересидел всех своих предшественников.

В августе прошлого года некоторые эстонские СМИ обратили внимание на сообщение в российском Telegram-канале BRIEF о том, что наиболее вероятным преемником Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел РФ является Антон Вайно. При этом отмечалось, что Лаврова планируют отправить на пенсию весной 2025 года.

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