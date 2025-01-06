06.01.2025, 15:54
Если Эстония станет новой целью России, поможет ли нам ближайший человек Путина – Антон Вайно?
ФОТО: | Scanpix
Существует мнение, что руководитель администрации президента России Антон Вайно, имеющий эстонские корни, в случае вооруженной российской агрессии против Эстонии сумеет отстоять родину своего дедушки Карла Вайно.
В прошлом году в СМИ Эстонии появилось несколько статей, посвященных высокопоставленному и богатейшему кремлевскому чиновнику Антону Вайно. Вероятно, это связано с тем, что весной 2024 года этот Вайно был переназначен руководителем администрации президента РФ. Эту должность он занимает с 2016 года. Таким образом, Вайно пересидел всех своих предшественников.
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