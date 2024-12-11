В недавно опубликованном видеоматериале, соратники Навального рассказывают про коррупционные схемы Антона Вайно. Благодаря этому в 2017 году глава администрации президента стал самым богатым чиновником Кремля . Его доход составил 255,8 млн рублей (Это 3 875 757 млн евро по среднему курсу того года. Или 322 979 евро в месяц – прим. RusDelfi).

Родился будущий сподвижник Путина в Таллинне в 1972 году, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Тем не менее, он продолжал регулярно приезжать на летние каникулы в Эстонию. Его дед, Карл Вайно, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, появился на свет в Томской области в семье переселенцев и вместе со своей женой Лидией впервые приехал в Таллинн уже после окончания Второй мировой войны. Дед по материнской линии, Эрик Галинский также переехал в Эстонию уже во время советской оккупации. Впоследствии он даже приватизировал дачу, принадлежавшую Карлу Вайно. Впрочем, это имеет мало отношения к передаче эстонского гражданства, никаких прав у Эрика Галинского, дожившего до 2010 года, на него не было.