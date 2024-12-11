Соратник Путина, высокопоставленный чиновник Антон Вайно, имеет эстонские корни. Может ли он получить гражданство Эстонии?(2)
Сейчас Антон Вайно находится под санкциями из-за поддержки войны в Украине. Но что, если завтра он подаст ходатайство о получении эстонского гражданства? Готова ли Эстония удовлетворить такой запрос?
Антон Вайно – глава администрации президента Российской Федерации. В его обязанности входит подготовка документов для главы государства, контроль исполнения поручений президента, участие в кадровых назначениях для федеральных органов власти, а также организация встреч, выступлений и рабочих поездок президента. Эту должность он занимает с 2016 года.
В недавно опубликованном видеоматериале, соратники Навального рассказывают про коррупционные схемы Антона Вайно. Благодаря этому в 2017 году глава администрации президента стал самым богатым чиновником Кремля. Его доход составил 255,8 млн рублей (Это 3 875 757 млн евро по среднему курсу того года. Или 322 979 евро в месяц – прим. RusDelfi).
Родился будущий сподвижник Путина в Таллинне в 1972 году, но в пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Тем не менее, он продолжал регулярно приезжать на летние каникулы в Эстонию. Его дед, Карл Вайно, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, появился на свет в Томской области в семье переселенцев и вместе со своей женой Лидией впервые приехал в Таллинн уже после окончания Второй мировой войны. Дед по материнской линии, Эрик Галинский также переехал в Эстонию уже во время советской оккупации. Впоследствии он даже приватизировал дачу, принадлежавшую Карлу Вайно. Впрочем, это имеет мало отношения к передаче эстонского гражданства, никаких прав у Эрика Галинского, дожившего до 2010 года, на него не было.