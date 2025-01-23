Экс-министра и видного члена Партии реформ обвинили в скрытой политической рекламе

„Как её оценить, мы будем спрашивать других участников рынка о средней цене, поскольку у политиков есть обязательство платить по средней рыночной цене“, - сказала gредседатель ERJK Лийза Овийр и добавила, что затем эта оценка стоимости рекламы будет отправлена Вырклаэву.

„И тогда он должен будет решить, примет ли наше решение и заплатит или же захочет предъявить дополнительные возражения. И только после этого мы сделаем предписание, которое будет обязательным для исполнения или оспариваемым в суде. Так что мы находимся еще на половине пути“, - пояснила Овийр.

Она добавила, что комиссия ознакомилась с присланными разъяснениями Вырклаэва, которые, по оценке ERJK, не дали ответов на вопросы комиссии. „Комиссия осталась при своем мнении, что речь идет о рекламе, в которой Март Вырклаев продвигался как политик. То, что Вырклаэв, как он сообщил, не получил за нее деньги - это снова то, что нас напрямую не касается. Комиссия занимается только надзором за политикой и финансированием партий“, - отметила Овийр.

Дилер Škoda - Rohe Auto в прошлом году распространило в социальных сетях отрывок из комедийного сериала Alo, оформленный как рекламный клип с призывом купить новый автомобиль до введения автоналога, который начал действовать с 1 января 2025 года. В этом клипе желающий приобрести автомобиль Вырклаэв заходит в автомобильный салон и пугается цены автомобиля, который он собирался купить. В ответ ему предлагают более дешевый автомобиль.

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