Журналисты RusDelfi стали номинантами премии Союза медиапредприятий Эстонии(7)
Журналисты RusDelfi Марина Бегункова и Артур Изумрудов вошли в число номинантов на премию Союза медиапредприятий Эстонии.
Марина Бегункова вошла в номинацию „Лучшее мнение 2024 года на русском языке“ с материалом „Милый мальчик Степан!“ Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции“ (RusDelfi, 4 сентября). Также на премию в этой номинации претендуют Евгения Волохонская („Сегодня мы все в каком-то смысле Степа“, портал Rus.ERR, 6 сентября), Олеся Лагашина („Кто готов к труду и обороне?“, „Деловые ведомости“, 6 марта) и Алексей Шишкин ( „Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займемся другими делами?“, „Деловые ведомости“, 17 июля).
Артур Изумрудов совместно с Мартой Вунш из отдела расследований Delfi Meedia вошел в номинацию „Лучшая новость на русском языке“ за серию статей на RusDelfi („ЭКСПЕРИМЕНТ | 10 000 долларов от „Стива Джобса“ за работу водителем. Как жителям Эстонии предлагают в Telegram совершать преступления за деньги“, „РАССЛЕДОВАНИЕ | „Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств“ и „В Telegram заблокировали доступ к российским военным каналам после запроса Delfi“). В эту же номинацию включены: Екатерина Мериминская за серию статей в „Деловых ведомостях“ („Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group“ и „Несмотря на обстоятельства“: за год SEB не удалось уйти из России“) и Илья Смирнов за статью „Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной“ в „Северном побережье“.
Артур Изумрудов и Марта Вунш с той же серией статей стали номинантами и в абсолютной категории „Лучшая новость“. В эту номинацию также вошли Ристо Берендсон из Õhtuleht со статьей „KAPO KORRALDAS RIIGITÖÖTAJALE SUUSA: sõprus Parvel Pruunsillaga viis töö kaotuseni“ и Туули Йыэсаар с вышедшей в Delfi и LP статьей „Rootsi skandaalne Estonia-teemaline telesari osutus võltsinguks. Eesti poliitikud läksid petise õnge“.
Список и состав всех номинаций журналистской премии Союза медиапредприятий Эстонии можно найти здесь.
В жюри премии входят: главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, член правления Raadio Kadi OÜ Гуннар Сийнер, главный редактор Lääne-Virumaa Uudised и заместитель главреда Äripäev Айвар Хундимяги, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, главный редактор Põhjarannik Эрик Калда, медиаэксперт Павел Иванов, главный редактор Geenius Meedia Мартин Метс и старший партнер коммуникационного бюро KPMS Хенри Кяспер.