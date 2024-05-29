ЭКСПЕРИМЕНТ | 10 000 долларов от „Стива Джобса“ за работу водителем. Как жителям Эстонии предлагают в Telegram совершать преступления за деньги

В течение двух недель журналисты Delfi общались в мессенджере Telegram с несколькими потенциальными работодателями. В некоторых случаях наниматели предлагали совершать преступление за деньги. Как вербуют людей для перевозки нелегальных мигрантов, привлекают к отмыванию денег, предлагают стать наркокурьерами и втягивают в мошеннические схемы – в нашем расследовании.