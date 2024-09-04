04.09.2024, 17:27
МНЕНИЕ | „Милый мальчик Степан!“ Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции
ФОТО: личный архив
История про мальчика Степана, а также съемочную группу Кanal 2, отправившуюся посмотреть, как русские школы проводят первый учебный день в условиях начавшегося перехода на эстонский язык обучения, облетела, пожалуй, весь интернет. Сюжет в итоге из эфира убрали, но промолчать сложно всем.
Журналист RusDelfi Марина Бегункова не понаслышке знает все страхи родителей, учителей и детей в связи с переходом на эстонский язык обучения. И делится своим мнением, почему из-за таких ситуаций интеграция может быть провалена.