МНЕНИЕ | „Милый мальчик Степан!“ Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции

Вся эта ситуация — глумление над всеми мыслимыми и немыслимыми стандартами, нормами и кодексами журналистской и человеческой этики. Как будто забылось, что это — не очередное веселенькое видео для тик-тока, где стоит потрясти красивыми формами — и наберешь миллионы просмотров. И это не новомодный пранк, где можно пошутить, посмеяться и пойти дальше. Все это — журналистская работа, которая подразумевает соблюдение ряда важных норм. Как и в любой профессии, в журналистике есть кодекс. Один из пунктов в нем — “журналист соблюдает законы своей страны, а также при выполнении своих профессиональных обязанностей не прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации“. Но налицо у нас — полная противоположность.