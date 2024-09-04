Мнение
04.09.2024, 17:27

МНЕНИЕ | „Милый мальчик Степан!“ Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции

 
Марина Бегункова за работой
Марина Бегункова за работой
ФОТО: личный архив

История про мальчика Степана, а также съемочную группу Кanal 2, отправившуюся посмотреть, как русские школы проводят первый учебный день в условиях начавшегося перехода на эстонский язык обучения, облетела, пожалуй, весь интернет. Сюжет в итоге из эфира убрали, но промолчать сложно всем.

Журналист RusDelfi Марина Бегункова не понаслышке знает все страхи родителей, учителей и детей в связи с переходом на эстонский язык обучения. И делится своим мнением, почему из-за таких ситуаций интеграция может быть провалена.

Вся эта ситуация — глумление над всеми мыслимыми и немыслимыми стандартами, нормами и кодексами журналистской и человеческой этики. Как будто забылось, что это — не очередное веселенькое видео для тик-тока, где стоит потрясти красивыми формами — и наберешь миллионы просмотров. И это не новомодный пранк, где можно пошутить, посмеяться и пойти дальше. Все это — журналистская работа, которая подразумевает соблюдение ряда важных норм. Как и в любой профессии, в журналистике есть кодекс. Один из пунктов в нем — “журналист соблюдает законы своей страны, а также при выполнении своих профессиональных обязанностей не прибегает к незаконным и недостойным способам получения информации“. Но налицо у нас — полная противоположность.

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