10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | „Дочка слышала эстонский не с самого рождения. А теперь будет на нем учиться“

В школу на родительское собрание я шла с тяжелым сердцем. С одной стороны, начало учебного года, с многочисленными сборами. „Таааак, нога выросла, срочно новые туфли. Таааак, у рубашек рукава коротки, срочно берем новые. Еще же школьная форма — нужно заказать. А еще тетради, карандаши и фломастеры, маркеры, альбомы…“ С другой стороны, ребенок приходит в новую школу, в новый коллектив и… в четвертый класс. Да еще не в самый легкий период — когда вся страна переходит на эстонский язык обучения. Дочка слышала эстонский язык не с самого рождения — в стране мы три года. Когда переезжали, понимали, что государственный язык нужно будет учить, но переход полностью на эстонский язык все же нас как и многих других родителей, привел в легкое замешательство.