„Печально на это смотреть. Действия журналиста ужасны“. Каллас и Яшин прокомментировали сюжет Kanal 2 о переходе на эстонский язык обучения(32)
Министр образования и науки Кристина Каллас и вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин прокомментировали сюжет Kanal 2 о переходе на эстонский язык обучения в школах.
Журналистка Kanal 2 Керту Юккум пришла в несколько русскоязычных школ, чтобы снять репортаж под названием: „Как хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, знает эстонский язык?“ Для этого репортер посетила Эхтескую гуманитарную гимназию и Таллиннскую основную школу Кадака, где обучаются дети с особыми потребностями. Также она взяла интервью у мальчика с особенностями развития, который только пошел в первый класс. Ребенок отвечал на вопросы на русском языке, и несмотря на то, что речь мальчика была несвязной, редакторы все равно пустили это интервью в эфир. Помимо этого, журналистка спросила у учениц 6-го класса, понравилась ли им речь директора на эстонском. По словам директоров двух школ, разрешение на сьемку журналисты не спрашивали. Материал был опубликован 2 сентября. На момент публикации этой статьи, в 13 часов 4 сентября, он был удален с сайта Kanal 2.
Общественность однозначно отреагировала на работу Kanal 2. Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила RusDelfi, что, по ее мнению, действия журналиста ужасны. „Это очень грустно. Детей использовали в этом репортаже. Они были поставлены в ситуацию, где они не понимали, что происходит, какой репортаж снимается. Тем более, они говорили с маленьким мальчиком, который не понимал, что от него хотят, что за вопросы, кто эта женщина. Так делать нельзя“, - сказала Каллас.
По ее словам, не надо ожидать, что даже через полгода дети будут свободно выражать на камеру свои эмоции на эстонском языке. „Обучение займет год или два. Поэтому у меня просьба: не надо ставить детей в ситуацию, где они не могут себя защитить. К тому же там были подростки, которые явно не хотели, чтобы их снимали - они закрывали лица. Весь сюжет был с очень негативным тоном к детям. Мне просто стыдно за это“, - подчеркнула министр образования и науки.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин назвал передачу неэтичной. „Было печально смотреть, каким образом составлен сюжет Kanal 2. Во-первых, журналисты пришли в школу Кадака, где учатся дети с особыми потребностями. По закону эти дети не начинают сейчас учиться на эстонском языке. А журналисты высмеяли школьную линейку, которая и так должна была быть на русском языке. Они не проверили, что это за школа, почему там все на русском. По закону там все корректно. Во-вторых, мальчик Степа. Журналист высмеял знание ребенком эстонского языка - это очень печально. Он идет в первый класс, только сейчас начнет учиться на эстонском. Грустно за такую журналистику. Неприятно на такое смотреть“, - сказал Яшин RusDelfi.
Член правления Duo Media Ристо Росиманнус, куда входит Kanal 2, сказал, что они удалили новость с портала. Ивар Вигла, главный продюсер, также согласился с тем, что все вышло не лучшим образом и что историю не стоило публиковать в таком виде. Его самого в тот день не было на работе, поэтому он не мог оценить качество репортажа.
По его словам, иноязычным детям нужно дать время, когда ребенок сможет говорить на эстонском. „Это было главной ошибкой, детям нужно дать время. В этом смысле я полностью согласен с министром образования – детей сегодня нельзя ставить в такую ситуацию. У тех, кто прожил здесь 30 лет, всегда есть повод спросить, почему они до сих пор не говорят на государственном языке, для ребенка же все в новинку“
По словам Розиманнуса, до совета дошли отзывы из социальных сетей, после чего они удалили репортаж, так как он был неэтичным. Он надеется, что журналистка сделает выводы из данного инцидента, он и редактор поговорит с ней еще раз в ближайшее время.
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