„Печально на это смотреть. Действия журналиста ужасны“. Каллас и Яшин прокомментировали сюжет Kanal 2 о переходе на эстонский язык обучения

Журналистка Kanal 2 Керту Юккум пришла в несколько русскоязычных школ, чтобы снять репортаж под названием: „Как хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, знает эстонский язык?“ Для этого репортер посетила Эхтескую гуманитарную гимназию и Таллиннскую основную школу Кадака, где обучаются дети с особыми потребностями. Также она взяла интервью у мальчика с особенностями развития, который только пошел в первый класс. Ребенок отвечал на вопросы на русском языке, и несмотря на то, что речь мальчика была несвязной, редакторы все равно пустили это интервью в эфир. Помимо этого, журналистка спросила у учениц 6-го класса, понравилась ли им речь директора на эстонском. По словам директоров двух школ, разрешение на сьемку журналисты не спрашивали. Материал был опубликован 2 сентября. На момент публикации этой статьи, в 13 часов 4 сентября, он был удален с сайта Kanal 2.

Общественность однозначно отреагировала на работу Kanal 2. Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила RusDelfi, что, по ее мнению, действия журналиста ужасны. „Это очень грустно. Детей использовали в этом репортаже. Они были поставлены в ситуацию, где они не понимали, что происходит, какой репортаж снимается. Тем более, они говорили с маленьким мальчиком, который не понимал, что от него хотят, что за вопросы, кто эта женщина. Так делать нельзя“, - сказала Каллас.

По ее словам, не надо ожидать, что даже через полгода дети будут свободно выражать на камеру свои эмоции на эстонском языке. „Обучение займет год или два. Поэтому у меня просьба: не надо ставить детей в ситуацию, где они не могут себя защитить. К тому же там были подростки, которые явно не хотели, чтобы их снимали - они закрывали лица. Весь сюжет был с очень негативным тоном к детям. Мне просто стыдно за это“, - подчеркнула министр образования и науки.