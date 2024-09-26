26.09.2024, 07:00
РАССЛЕДОВАНИЕ | „Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств
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Последнее время по заказу российских спецслужб в Европе происходит все больше диверсий и актов вандализма. Журналисты Delfi совместно с международными организациями подробно описали, как вербовщики ищут исполнителей для выполнения заданий, угрожающих безопасности Эстонии.
„Ты убивал? Совершал когда-либо преступления?“ – неизвестный в чат-боте телеграм-канала проверяет, насколько далеко готов зайти его собеседник.
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