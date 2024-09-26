ЧП и криминал
26.09.2024, 07:00

РАССЛЕДОВАНИЕ | „Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств

 
Авторы:
Carina Huppertz
Артур Изумрудов
Ilya Lozovsky
Холгер Роонемаа
Марта Вунш
Bastian Obermayer
ФОТО: James O'Brien/OCCRP |

Последнее время по заказу российских спецслужб в Европе происходит все больше диверсий и актов вандализма. Журналисты Delfi совместно с международными организациями подробно описали, как вербовщики ищут исполнителей для выполнения заданий, угрожающих безопасности Эстонии.

„Ты убивал? Совершал когда-либо преступления?“ – неизвестный в чат-боте телеграм-канала проверяет, насколько далеко готов зайти его собеседник.

„Нет, не убивал, – последовал ответ. – В барах махался, в ментовку забирали“.

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