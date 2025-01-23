„Как гром среди ясного неба.“ Coop закрывает в одном районе сразу два магазина

Связавшийся с порталом Delfi местный житель рассказал, что работники двух магазинов получили вчера извещение о сокращении. „Как гром среди ясного неба“, - отметил он. Например, в магазине Вериора некоторое время назад был сделан ремонт. „Их лозунги „Двигаем жизнь вперед в каждом уголке Эстонии“ и „Посещая Coop, вы поддерживаете развитие своей общины“ — это пустая пропаганда“, — сказал он.