Экономика
23.01.2025, 22:20

„Как гром среди ясного неба.“ Coop закрывает в одном районе сразу два магазина

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Подлежащий закрытию магазин
Подлежащий закрытию магазин
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

К сожалению жителей поселка Вериора и села Леэваку (волость Ряпина, Пылвамаа) находящиеся там магазины Coop закроются в конце текущего месяца. Руководитель сети Coop в Пылваском уезде Кристо Андерсон говорит, что другого выхода не было.

Связавшийся с порталом Delfi местный житель рассказал, что работники двух магазинов получили вчера извещение о сокращении. „Как гром среди ясного неба“, - отметил он. Например, в магазине Вериора некоторое время назад был сделан ремонт. „Их лозунги „Двигаем жизнь вперед в каждом уголке Эстонии“ и „Посещая Coop, вы поддерживаете развитие своей общины“ — это пустая пропаганда“, — сказал он.

Оба населенных пункта находятся в волости Ряпина. Волостной старейшина Энель Лийн подтвердила, что волостная управа тоже получила от Coop письмо с сообщением об изменениях вчера, в 10.45.

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