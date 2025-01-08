Гарри Каспаров рассказал, почему нельзя ослаблять санкции против России

„В российской оппозиционной среде активно обсуждается предложение о снятии западных санкций с путинского режима в обмен на освобождение политзаключенных. Не умаляя гуманитарных аспектов вопроса, Совет Форума свободной России считает это предложение аморальным и циничным.

Совершенно очевидно, что любое послабление лишь утвердит диктатора в его намерениях продолжать и расширять войну, убивать все больше людей и брать новых заложников.

Санкции вводились в ответ на российскую агрессию против Украины, а не на репрессии в России. Призыв к отмене санкций из уст российских оппозиционных деятелей – это откровенное неуважение к миллионам украинцев, которые ценой своих жизней противостоят злу, которое несет путинская Россия.

Санкции ослабляют экономический и военный потенциал путинской России. Каждый снаряд, попадающий в дома мирных жителей Украины, – это результат сохраняющейся экономической мощи агрессора. Совершенно очевидно, что ослабление санкций укрепит путинскую военную машину и приведет к еще большему числу жертв среди украинцев.

Кроме того, санкции – это не только инструмент экономического давления, но и справедливое возмездие за бесчисленные кровавые преступления путинской своры: убийства, похищения, внесудебные казни и стертые с лица земли города. Разговоры о снятии санкций с государства-агрессора в условиях продолжающейся войны и преступлений — неэтичны по отношению к миллионам украинцев.

Также не следует забывать, что торговля свободой заложников – это очередной стимул для фашистского режима к захвату новых. Карательным органам не составит труда отправить в тюрьмы сотни и тысячи людей, чтобы в будущем попытаться обменять их на новые уступки.

Единственный путь к освобождению политзаключенных – это разгром путинского режима на поле боя. Война и террор могут закончиться только с победой Украины и крахом империи.