Гарри Каспаров рассказал, почему нельзя ослаблять санкции против России
Бывший чемпион мира по шахматам, политический оппонент Владимира Путина Гарри Каспаров опубликовал у себя в Facebook завяление Совета Форума свободной России, касающееся экономических санкций в отношении РФ.
„В российской оппозиционной среде активно обсуждается предложение о снятии западных санкций с путинского режима в обмен на освобождение политзаключенных. Не умаляя гуманитарных аспектов вопроса, Совет Форума свободной России считает это предложение аморальным и циничным.
Совершенно очевидно, что любое послабление лишь утвердит диктатора в его намерениях продолжать и расширять войну, убивать все больше людей и брать новых заложников.
Санкции вводились в ответ на российскую агрессию против Украины, а не на репрессии в России. Призыв к отмене санкций из уст российских оппозиционных деятелей – это откровенное неуважение к миллионам украинцев, которые ценой своих жизней противостоят злу, которое несет путинская Россия.
Санкции ослабляют экономический и военный потенциал путинской России. Каждый снаряд, попадающий в дома мирных жителей Украины, – это результат сохраняющейся экономической мощи агрессора. Совершенно очевидно, что ослабление санкций укрепит путинскую военную машину и приведет к еще большему числу жертв среди украинцев.
Кроме того, санкции – это не только инструмент экономического давления, но и справедливое возмездие за бесчисленные кровавые преступления путинской своры: убийства, похищения, внесудебные казни и стертые с лица земли города. Разговоры о снятии санкций с государства-агрессора в условиях продолжающейся войны и преступлений — неэтичны по отношению к миллионам украинцев.
Также не следует забывать, что торговля свободой заложников – это очередной стимул для фашистского режима к захвату новых. Карательным органам не составит труда отправить в тюрьмы сотни и тысячи людей, чтобы в будущем попытаться обменять их на новые уступки.
Единственный путь к освобождению политзаключенных – это разгром путинского режима на поле боя. Война и террор могут закончиться только с победой Украины и крахом империи.
Разумеется, мы понимаем, что процесс оптимизации санкций объективно необходим. Так же как понимаем и необходимость переговоров об обмене пленными и других контактов с Россией (как это было в рамках т.н. „зерновой сделки“). Но любая такого рода деятельность должна осуществляться, исходя из интересов Украины и усиления ее способности оказывать эффективное сопротивление агрессору. И в этом плане освобождение российских политзаключенных объективно не может иметь приоритет перед, например, освобождением всех украинских военнопленных.
Мы – Форум свободной России – категорически осуждаем предложение о снятии санкций против путинского режима в обмен на политзаключенных и призываем оппозиционно настроенных россиян как можно скорее отмежеваться от этой позиции. В то же время мы выражаем свою солидарность с украинским народом в его противостоянии российской агрессии и призываем страны Запада к усилению военной и финансовой поддержки Украины, включая, в первую очередь, поставки современных видов вооружения и снятие ограничений по их использованию на территории страны-агрессора. Мы также призываем западные страны повлиять на судьбу тысяч гражданских украинских узников, которые удерживаются в российских лагерях смерти.
Мы приветствуем усиление наступательной операции ВСУ в Курской области, которое происходит в эти минуты. Освобождение новых территорий от путинизма внушает осторожный оптимизм и убеждает в мысли, что путинский режим не так силен, как может показаться, а результат военных действий вовсе не предрешен“ - написал оппозиционный политический деятель.