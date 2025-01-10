Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал под раздачу, которую сам и организовал. „Если бы Борис сам не криминализировал посещение вечеринок во время COVID, он мог бы остаться у власти“, - говорит нынешний лидер партии Джонсона Кеми Баденок. Государственные лидеры совершают и более возмутительные поступки, чем участие в вечеринках в гостях у премьер-министра, за сокрытие которых Джонсон лишился должности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, препятствовал вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Джонсон же в свою очередь стал первым западным лидером, который лично поехал в подвергающийся атакам путинских войск Киев. Он открестился от нерешительности Германии, Франции и США в вопросе поддержки Украины. В интервью Борис Джонсон рассказывает, что даже лондонские чиновники пытались воспрепятствовать отправке противотанковых ракет украинцам перед началом войны. Именно такие британские премьер-министры могут в один прекрасный день решить судьбу стран Балтии.

Ханс Х. Луйк: Почему вы написали в своей книге или как бы вы обосновали фразу о том, что если бы вас, Борис, избрали премьер-министром раньше на выборах, вы могли бы предотвратить эту мерзкую путинскую агрессию против Украины? Были ли у вас конкретные идеи на этот счет?

Борис Джонсон: Я призвал бы Украину стать членом НАТО, и я думаю, что это было то, что было нужно. Проблема с Украиной в том, что наш подход к этой пограничной стране был хронически двусмысленным. Что это? Украина часть Запада или она часть российской сферы влияния? И я думаю, что самое важное, что нам нужно донести до Путина, это то, что Россия больше не империя и все кончено.

Знаете, когда-то и у нас была империя, это правда. Я имею в виду, наши зрители это знают. У нас была империя, которая была в семь раз больше Римской империи. Это была самая большая империя в истории мира. Сегодня от нее практически ничего не осталось. Кейр Стармер смог даже отдать острова Чагос, черт возьми, чего ему не следовало делать, и это катастрофа. Но мы довольны нашей постимпериалистической ролью. Вам не нужно контролировать другие страны. Если вы любите кого-то, отпустите его!

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