Эстонский эксперт поясняет: что такое цифровой мусор и почему необходимо от него избавляться?(2)
Тысячи ненужных файлов, скопившихся на жестких дисках компьютеров и в памяти мобильных устройств, лишние фотографии, а также старое электронное оборудование, оставшееся без дела дома или в офисе – все это и есть цифровой мусор. Его хранение оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду.
Цифровым мусором считаются старые файлы, документы, фотографии и видео, которые остаются в устройствах и информационных системах людей и организаций. Также к цифровому мусору относятся старые, неиспользуемые электронные устройства.
„Многим по-прежнему кажется удивительным, что производство, передача и хранение данных оказывают на окружающую среду такое же негативное воздействие, как, например, выбросы парниковых газов или отказ от сортировки отходов. Поэтому вопрос удаления ненужного содержимого с мобильных устройств, жестких дисков или из облачных хранилищ и освобождения места часто остается без внимания“, - отметил технический директор Telia Eesti Андре Виссе. Например, сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, по его словам, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров.
Поскольку цифровая уборка – один из самых простых способов внести свой вклад в защиту окружающей среды, Telia Eesti уже в седьмой раз организует общенациональный день цифровой уборки, который состоится 31 января. Его цель – уменьшить количество цифрового мусора и направить старые электронные устройства в переработку. В этом году к процессу избавления от цифрового мусора впервые присоединился и государственный сектор, включая министерства, ИТ-центры и различные учреждения.
Виссе рекомендует заниматься цифровой уборкой хотя бы раз в квартал. Самый простой способ сократить свой цифровой след, по его словам – начать с удаления ненужных фотографий и видео со своих устройств.
„Также стоит отписаться от ненужных новостных рассылок, закрыть неиспользуемые электронные почтовые ящики и онлайн-сервисы. Важно удалить неиспользуемые приложения, а также регулярно очищать папку с загруженными файлами и корзину“, - советует Виссе.
Одна из целей цифровой уборки – снизить нагрузку на дата-центры. „Каждый год объем хранящихся в облачных сервисах данных заметно увеличивается, что требует все большей мощности серверов. Для охлаждения и функционирования дата-центров тратится значительное количество энергии и воды“, - отметил он, добавив, что регулярная цифровая уборка помогает уменьшить нагрузку на серверы и, следовательно, сократить их влияние на окружающую среду.
Значительную роль в размере цифрового следа играет и ответственное использование электронных устройств. Это означает, что неиспользуемые устройства следует направлять в повторное использование или в переработку. В связи с быстрым развитием технологий дома и в офисах накапливаются тысячи электронных устройств. В рамках кампании цифровой уборки Telia призывает людей сдавать старую технику в переработку или повторное использование. Например, старые устройства можно принести в представительства Telia.
„Во всех своих представительствах мы принимаем старые смарт-устройства: телефоны, планшеты, ноутбуки, зарядные устройства, мыши, клавиатуры и другую мелкую технику, – сказал Виссе. – Оборудование проходит техническую проверку и, по возможности, направляется на повторное использование или же в переработку“.
Перед сдачей своего старого устройства важно выполнить несколько шагов. „Устройства содержат личную информацию – от фотографий и видео до контактов и переписок, – напомнил Виссе. – Поэтому мы рекомендуем сначала скопировать нужные данные, удалить все учетные записи и восстановить заводские настройки“.
В прошлом году в рамках цифровой уборки были удалены сотни терабайт цифрового мусора. Предприятия и организации, которые уже присоединились к инициативе в этом году, поставили цель удвоить прежний результат. Присоединиться к кампании могут как частные лица, так и организации.