Эстонский эксперт поясняет: что такое цифровой мусор и почему необходимо от него избавляться?

Цифровым мусором считаются старые файлы, документы, фотографии и видео, которые остаются в устройствах и информационных системах людей и организаций. Также к цифровому мусору относятся старые, неиспользуемые электронные устройства.

„Многим по-прежнему кажется удивительным, что производство, передача и хранение данных оказывают на окружающую среду такое же негативное воздействие, как, например, выбросы парниковых газов или отказ от сортировки отходов. Поэтому вопрос удаления ненужного содержимого с мобильных устройств, жестких дисков или из облачных хранилищ и освобождения места часто остается без внимания“, - отметил технический директор Telia Eesti Андре Виссе. Например, сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, по его словам, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров.

Поскольку цифровая уборка – один из самых простых способов внести свой вклад в защиту окружающей среды, Telia Eesti уже в седьмой раз организует общенациональный день цифровой уборки , который состоится 31 января. Его цель – уменьшить количество цифрового мусора и направить старые электронные устройства в переработку. В этом году к процессу избавления от цифрового мусора впервые присоединился и государственный сектор, включая министерства, ИТ-центры и различные учреждения.

Виссе рекомендует заниматься цифровой уборкой хотя бы раз в квартал. Самый простой способ сократить свой цифровой след, по его словам – начать с удаления ненужных фотографий и видео со своих устройств.

„Также стоит отписаться от ненужных новостных рассылок, закрыть неиспользуемые электронные почтовые ящики и онлайн-сервисы. Важно удалить неиспользуемые приложения, а также регулярно очищать папку с загруженными файлами и корзину“, - советует Виссе.