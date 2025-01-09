09.01.2025, 18:50
"Москву освободить от Путина проще, чем Крым“. Украинцы наступают в Курской области — какой у них план?
ФОТО: | AFP
Украинская армия начала наступление в Курской области. Российские Z-блогеры сообщили о продвижении украинской бронетехники на север от Суджи. Начало наступления подтвердили также украинские официальные лица. В чем заключается план украинцев?
Украинская армия начала масштабное наступление в Курской области России, что подтвердили как украинские официальные лица, так и российские военные блогеры и официальные источники. Наступление происходит к северу от города Суджа, и, по сообщениям, целью является Курская атомная электростанция, расположенная возле города Курчатов. Украинские подразделения используют танки, бронетехнику и другое тяжёлое вооружение, ведя наступление по нескольким направлениям.
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