"Москву освободить от Путина проще, чем Крым“. Украинцы наступают в Курской области — какой у них план?

Украинская армия начала масштабное наступление в Курской области России, что подтвердили как украинские официальные лица, так и российские военные блогеры и официальные источники. Наступление происходит к северу от города Суджа , и, по сообщениям, целью является Курская атомная электростанция, расположенная возле города Курчатов. Украинские подразделения используют танки, бронетехнику и другое тяжёлое вооружение, ведя наступление по нескольким направлениям.

Российские военные блогеры сообщили о боях в деревне Бердино и её окрестностях, где украинские войска частично продвинулись вперёд. Действия украинской армии были хорошо скоординированы, она использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских дронов. В то же время Министерство обороны России утверждает, что их подразделения смогли отбить украинское наступление в некоторых районах.