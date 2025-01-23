„Это грозит эскалацией“. Россия отвергает размещение миротворческих сил НАТО в Украине

Она подчеркнула, что Москва обратила внимание на „циркулирующие сообщения“ о намерениях западных стран развернуть свои войска с целью обеспечения исполнения мирного соглашения.

„Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил в Украине грозит неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России“, - приводит слова Захаровой издание Корреспондент.

Также она выразила ожидание, что новая администрация Белого дома исправит ошибки предыдущего президента Джо Байдена.

„Мне кажется, нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация в Украине - это результат ошибок предыдущей администрации, то надо, пожалуй, эти ошибки предыдущей администрации и исправлять“, - сказала Захарова.

Ранее в МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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