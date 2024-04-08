08.04.2024, 17:30
ВИДЕО | Переименование Центра русской культуры, общественный транспорт в Таллинне, отказ водителя Bolt обслуживать русских - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!
Новая информация о стрельбе в финской школе: погибший – мальчик, двое раненых – девочки, подозреваемый стрелял из револьвера
Новые власти Таллинна пришли к консенсусу: для жителей столицы проезд в общественном транспорте останется бесплатным
Держали в секрете: Мартин Репинский и его возлюбленная Екатерина Васильева тайно поженились еще семь месяцев назад