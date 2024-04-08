Новости Эстонии
08.04.2024, 17:30

ВИДЕО | Переименование Центра русской культуры, общественный транспорт в Таллинне, отказ водителя Bolt обслуживать русских - обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!

„Русских не обслуживаю“. Таксист отказался перевозить женщину, Bolt осудил водителя

Новая информация о стрельбе в финской школе: погибший – мальчик, двое раненых – девочки, подозреваемый стрелял из револьвера

Новая коалиция планирует переименовать Центр русской культуры в Таллинне

Перемены в Ласнамяэ: парк Тондилоо и Московский бульвар переименуют

Новые власти Таллинна пришли к консенсусу: для жителей столицы проезд в общественном транспорте останется бесплатным

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