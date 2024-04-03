Поваленные деревья, улетевшая с балконов мебель — в Эстонии шторм

Многие жители Таллинна жалуются на то, что из-за сильных порывов ветра вчера с балконов улетела мебель, цветочные горшки. Во второй половине дня во вторник сильный ветер прервал паромное сообщение между островами Сааремаа и Хийумаа. Из-за сильного ветра отменены рейсы парома Reet во вторник в 17.30 из Сыру и в 19 часов из Трийги.

В Спасательном департаменте рассказали, что ранним утром 3 апреля спасатели дважды ездили в волость Хальяла в Ляэне-Вирумаа, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья.

С 12:30 2 апреля у спасателей в городе Таллинне было восемь проблем, связанных с упавшими на дорогу деревьями или снесенными на дорогу из-за сильного ветра линиями и строительными ограждениями. В Ласнамяэ на грузовик упало дерево. За это время в Харьюмаа произошло 11 происшествий, в том числе один случай, когда дерево упало на автомобиль. Последний раз вызов спасателям для устранения угрозы поступил сегодня в 8:45.

Метеослужба пишет, что сегодня низкое давление перемещается за Чудское озеро и становится активным, под его влиянием дует очень сильный северный ветер, на островах и побережье наблюдаются порывы от 18 до 22 м/с.

В апреле землю вполне еще может покрыть снег, и погода будет переменчивой. Постоянную температуру 15-20 градусов можно ожидать только с середины мая.

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