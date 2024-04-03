Собираетесь купить домик в Испании? Доктор наук — о неприятных сюрпризах, которые могут вас ожидать(3)
Доктор наук, создатель энергетического хаба Enerhack Игорь Крупенский откликнулся на новую эстонскую моду - покупать недвижимость в теплой Испании. Однако специалист предупреждает - на Пиренеях не всё так просто, там имеются подводные камни и в вопросах отопления, и в вопросах охлаждения жилища.
Главный источник отопления в Испании на сегодняшний день - это газ. У Испании есть соединения магистральной газовой системы с Португалией и Францией, а также со странами Северной Африки. Например, в 2022 году испанцы получали газ (в виде сжиженного газа) из 19 разных стран и стали определенным газовым хабом в регионе. Соответственно, почти вся Испания газифицирована и было проще (и дешевле) всего отапливаться именно с помощью газового топлива.
Теперь же тренды сильно меняются (газ является ископаемым топливом, плюс, были турбулентности со стоимостью) - на севере Испании (районы Каталонии, Кастилья и Леон, Наварра, Страна Басков) выстраиваются масштабные сети центрального отопления. Плюс Испании заключается в том, что помимо биомассы можно также производить тепло с помощью солнца (именно горячую воду, а не электроэнергию). Со своей стороны и эстонские инженеры помогали проектировать теплотрассы в Вальядолиде - проектная стадия закончена и уже идет вовсю стройка.
На юге же Испании центральное отопление не настолько актуально, так как в условной Малаге количество холодных дней (когда требуется отопление) заметно меньше чем на севере.
Для частных домов очень хорошо подходит решение с воздушным тепловым насосом - зимой его можно использовать для отопления, а поздней весной, ранней осенью и летом для охлаждения.
Кстати, не во всех регионах Испании охлаждения (именно количества энергии в MWh) требуется больше чем отопления. В северной и центральной Испании тепло превалирует. Плюс не стоит забывать о том, что с помощью отопления создается и горячее водоснабжение (к примеру, для душа и ванной).
В теплоэнергетике есть такое понятие как градусо-дни отопления (HDD; Heating Degree Days) — это показатель, предназначенный для количественной оценки потребности в тепловой энергии, необходимой для обогрева зданий. Это количество градусов, на которое средняя дневная температура опускается ниже 18° по Цельсию, и это температура, ниже которой необходимо отапливать здания. В мире их больше всего (т.е. страны, где топить здания надо дольше всего) в Швеции и Финляндии (почти 5000), дальше следует Эстония (4118), а вот в Испании их в среднем 1500. Соответственно, примерно в 2,5 раза меньше Эстонии. Самый низкий показатель (в Европе) на Мальте - примерно 500 HDD
Если планируете покупать недвижимость в Испании, обязательно изучите какой источник отопления используется - например, если отопление электрическое, то зимой могут ждать неприятные сюрпризы (например, при тепловом насосе расходы на отопление должны быть примерно в 3 раза меньше, чем при электричестве). Плюс, электрическое отопление говорит о том, что в здании скорее всего отсутствует внутренняя тепловая система (напольное отопление или радиаторная система) и поменять источник (например, на тот же газ или подключиться к центральному теплоснабжению) будет очень проблематично.
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