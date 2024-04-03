Новая информация о стрельбе в финской школе: погибший – мальчик, двое раненых – девочки, подозреваемый стрелял из револьвера

Что известно на данный момент

Один ученик школы Виертола (отделение Йокиранта) города Вантаа погиб в результате стрельбы в школе. Двое были тяжело ранены.

Как подозреваемый, так и жертвы – 12-летние ученики шестого класса, финны.

Полиция задержала подозреваемого в районе Хельсинки Силтамяки. Он подозревается в одном преднамеренном убийстве и двух покушениях на убийство.

Подозреваемый использовал законно приобретенное ручное огнестрельное оружие, принадлежащее его близкому родственнику.

Оружие было при подозреваемом в момент задержания.

Руководитель расследования Марко Сярккя : подозреваемый и погибший учились в одном классе.

Полиция: подозреваемый стрелял из револьвера.

У полиции есть предположения о мотивах преступления, но их пока нельзя подтвердить, сообщает полиция Восточной Уусимаа.

Полиция также сообщает, что в результате стрельбы погиб мальчик, а две девочки тяжело ранены. Они все еще находятся в больнице. По сообщению полиции, подозреваемый стрелял из револьвера.

Во вторник утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра. К 9.17 на место прибыл первый патруль.

По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были тяжело ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.

Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие.

Использованный в стрельбе пистолет принадлежит, по данным полиции, его родственнику.

Что сообщила полиция

Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен рассказал на пресс-конференции во вторник днем, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. На данном этапе полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.