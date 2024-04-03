Новая информация о стрельбе в финской школе: погибший – мальчик, двое раненых – девочки, подозреваемый стрелял из револьвера(5)
Полиция задержала 12-летнего подозреваемого в Хельсинки через 50 минут после вызова, пишет Yle.
Что известно на данный момент
Один ученик школы Виертола (отделение Йокиранта) города Вантаа погиб в результате стрельбы в школе. Двое были тяжело ранены.
Как подозреваемый, так и жертвы – 12-летние ученики шестого класса, финны.
Полиция задержала подозреваемого в районе Хельсинки Силтамяки. Он подозревается в одном преднамеренном убийстве и двух покушениях на убийство.
Подозреваемый использовал законно приобретенное ручное огнестрельное оружие, принадлежащее его близкому родственнику.
Оружие было при подозреваемом в момент задержания.
Руководитель расследования Марко Сярккя: подозреваемый и погибший учились в одном классе.
Полиция: подозреваемый стрелял из револьвера.
У полиции есть предположения о мотивах преступления, но их пока нельзя подтвердить, сообщает полиция Восточной Уусимаа.
Полиция также сообщает, что в результате стрельбы погиб мальчик, а две девочки тяжело ранены. Они все еще находятся в больнице. По сообщению полиции, подозреваемый стрелял из револьвера.
Во вторник утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра. К 9.17 на место прибыл первый патруль.
По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были тяжело ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.
Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. У него обнаружили огнестрельное оружие.
Использованный в стрельбе пистолет принадлежит, по данным полиции, его родственнику.
Что сообщила полиция
Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен рассказал на пресс-конференции во вторник днем, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. На данном этапе полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.
– Полиция изучила бэкграунд подозреваемого. Ничто не предвещало произошедшего. Ранее школьник не подозревался ни в каких преступлениях. Полиции не поступало никакой предварительной информации о том, что такое готовится, – заявил комиссар.
Согласно полиции, против подозреваемого не будет выдвинуто обвинений, так как он, в силу своего возраста, не несет уголовной ответственности. Однако, все обстоятельства дела будут подробно изучены, заверил Хювяринен. Подозреваемого передадут в руки социальной службы.
В 17 часов полиция объявила, что подозреваемого допросили. В ближайшие дни будет проведен допрос участников и свидетелей. На месте ЧП в школе началось техническое расследование, которое продолжится в среду.
– Полиция выясняет, в частности, мотив поступка и причины, приведшие к случившемуся, – говорит руководящий расследованием инспектор Марко Сярккя.
Сярккя рассказал Yle, что двое пострадавших были очень тяжело ранены и все еще находятся в больнице.
– Никакой дополнительной информации об их состоянии или его изменении не поступало.
Yle на месте происшествия
По информации находившейся на месте событий журналистки Yle Рееты Кремин, ЧП произошло на территории начальной школы. В учебном заведении работают около 90 человек. По ее словам, ученики долгое время находились в классах, но около 13 часов их начали отпускать домой с родителями.
Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Утром граждан просили держаться подальше от района ЧП и не выходить из дома. Полицейские утром также посетили близлежащие школы для проверки.
По крайней мере родителям школьников Вантаа и Хельсинки сообщили о произошедшем. В сообщении говорится, что полиция расследует случай. За кризисной помощью предлагают обратиться к психологам или кураторам своей школы, а также, к примеру, позвонить на кризисную линию Mieli ry.
По всей Финляндии приспущены государственные флаги
В среду в государственных учреждениях Финляндии будут приспущены флаги в память о жертвах вчерашней стрельбы в школе в Вантаа, сообщает Yle.
Министр внутренних дел Мари Рантанен (ИФ) выразила надежду на то, что вся Финляндия присоединится к трауру. Траур начался в 8 утра и закончится с заходом солнца.
Администрация города Вантаа сообщает, что в школе Виертола сегодня учебный день, трагическое событие с учениками прорабатывают классные руководители и сотрудники кризисных служб.
По словам руководителя основного образования города Вантаа Илкки Кало, большая часть учеников присутствовала сегодня на занятиях.
– Отсутствовали немного больше, чем обычно, в среднем 5-10 процентов школьников.
По словам Кало, учащиеся младшего возраста нуждались в большей поддержке, тогда как старшие ученики смогли приступить к учебному процессу быстрее.
– Чуть другая ситуация в тех классах, в которых учились убитый и раненые. Там больше всего требуется работа кризисных психологов, в том числе и в долгосрочной перспективе, – говорит он.
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